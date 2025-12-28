Horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre según Josie: prediciones GRATIS y tarot completo AQUÍ

El horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025, invita a poner foco en lo que aún queda por resolver antes de despedir el año. Según Josie Diez Canseco, la jornada favorece la organización, el cumplimiento de compromisos y la toma de decisiones que no admiten más espera.

En el plano personal, los astros impulsan conversaciones necesarias y acciones directas que aportan calma. Es un buen momento para cerrar capítulos, ajustar expectativas y avanzar con mayor claridad hacia los últimos días de diciembre.

Horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: El amor será la constante en tu vida afectiva, te sentirás apoyado por esa persona. Tendrás facilidad para relacionarte con quienes te pueden apoyar, hoy empezarás a trabajar en nuevos proyectos.

Número de suerte, 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu panorama sentimental no puede ser más auspicioso, hoy limarás asperezas con esa persona. Llegarás a un buen acuerdo y participarás en una sociedad en la que habrá apoyo y confianza, la perseverancia será tu mayor virtud.

Número de suerte, 12.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estarás exigente y querrás imponer tus decisiones, esa persona no aceptará tus actitudes. Tu talento para los negocios harán de hoy un gran día en asuntos económicos, un nuevo contrato esta por cerrarse, trata de leer todo lo que firmes. Número de suerte, 3.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estás dotado de un sexto sentido, hoy esa persona sentirá que nadie más que tú puede entenderlo. Tu intuición te guiará en negociaciones, cerrarás acuerdos ventajosos, pero trata de no engrandecerte conserva tu humildad.

Número de suerte, 15.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estarás rodeado de posibilidades románticas lo que estimulará tu deseo de aventura. Laboralmente, te sentirás más tranquilo, empezarás a cosechar lo que has sembrado con mucha dedicación, decidirás ofrecerle ayuda a quien lo necesita.

Número de suerte, 20.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: El amor nacerá de una amistad, hoy te sorprenderás al descubrir lo que realmente sientes. Tu dedicación y solidaridad te han ganado simpatías, hoy recibirás ayuda y ni sabrás de donde vino, la estabilidad económica estará cerca.

Número de suerte, 1.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tendrás un encuentro especial con alguien del pasado, hoy tendrás la oportunidad de recuperar su amor. Buen día laboral, tu disciplina y duro trabajo serán recompensados, uno de tus superiores te dará la oportunidad de demostrar tu profesionalismo.

Número de suerte, 7.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu vida afectiva anda mal, hoy tomarás una decisión definitiva, al final saldrás beneficiado. Tendrás brillantes oportunidades de progresar, no disperses tus intereses o las dejarás escapar, tu economía se fortalece poco a poco.

Número de suerte, 11.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Le propondrás a esa persona dejar las peleas de lado, olvidar los problemas y empezar de nuevo. Un viaje muy productivo te sacará de la crisis laboral y económica que has sufrido, tus seres queridos estarán orgullosos de tus logros.

Número de suerte, 18.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás muy afectuoso con todo el mundo, tu actitud le caerá muy bien a la persona que amas. Tus iniciativas serán aportes valiosos a nivel laboral, mas adelante recibirás una recompensa a tu esfuerzo, un jugoso aumento esta por llegar.

Número de suerte, 4.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te quejarás de tu mala suerte en el amor, tus amigos te harán ver tus errores, cambiarás de actitud. Tus ingresos no cubrirán tus gastos, tomarás conciencia de que te has excedido y que debes hacer reajustes.

Número de suerte, 8.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Estarás más animado y harás nuevos amigos, hoy empezarás a superar la desilusión. Sentirás que la inspiración te ha abandonado, tómate un descanso y reiniciarás tus labores con energías renovadas, todo mejorara pronto.