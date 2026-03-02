Javier Rabanal, DT de Universitario, se pronuncia tras debut de Miguel Silveira: "Él es un..."

Uno de los jugadores que estaba a la espera de su ansiado debut con Universitario de Deportes era Miguel Silveira. El mediocampista brasileño ingresó a los 75 minutos del partido para mostrarse ante los miles de hinchas que se hicieron presente en el Estadio Monumental. Ante ello, el estratega Javier Rabanal tomó la palabra para calificarlo durante conferencia de prensa.

En una de las últimas preguntas al técnico español, no dudó en manifestar que necesitaba "más frescura" cerca del área rival, por lo que ahí aprovechó en mencionar a Miguel Silveira por su ingreso con camiseta crema. Muy aparte de las adversidad que vivió el equipo en el tramo final, destacó la gran labor del volante brasileño.

Rabanal dejó en claro que se le ve muy bien dentro del campo y que ha cumplido lo esperado en los minutos que tuvo ante FC Cajamarca. Eso sí, aún hay mucho por corregir en términos generales, pero que se siente satisfecho por cómo se está entregando cada jugador en esta temporada 2026.

"Hemos tenido más llegadas en el segundo tiempo. Alrededor del área nos faltó un poco más de frescura. Creo que Miguel Silveira ha dado un poco eso, se le ve dinámico, se ha girado, ha querido hacer cosas, ha estado muy bien y él es un especialista en jugar en esa frontal del área también", declaró el técnico de los cremas.

Luego de cinco jornadas, Miguel Silveira hizo su gran debut con camiseta de Universitario. Millones de hinchas estaban a la espera de verlo en el terreno de juego, por lo que ahora pueden manifestar su sentir sobre su rendimiento en los últimos 15 minutos que se hizo presente en el campo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Miguel Silveira en Universitario?

El mediocampista brasileño, Miguel Silveira, tiene contrato con Universitario de Deportes hasta diciembre del 2026. Un año de vínculo contractual en el que espera consolidarse con la escuadra 'merengue', sabiendo a que sus 22 años quiere crecer profesionalmente.