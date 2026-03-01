Jairo Vélez no se midió y dio firme comentario sobre tácticas de Pablo Guede: "Una idea..."

El juego de Alianza Lima viene siendo duramente criticado en los últimos partidos. A pesar de la derrota, se cuestiona el estilo de juego que trata de imponer Pablo Guede y uno de los futbolistas que salió al frente fue Jairo Vélez, ex Universitario que llegó al equipo Íntimo este año para tratar de conseguir el campeonato nacional. ¿Qué dijo?

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, tiene como objetivo salir campeón con el club para terminar con los años de sequía. Sin embargo, los métodos del DT argentino vienen siendo duramente criticados por la hinchada, ya que no se demuestra un equipo sólido en todos los aspectos, pero los resultados es algo que no se puede cuestionar. Llevan cuatro victorias y un empate en el Torneo Apertura, lo que los convierte en los únicos líderes de la Liga 1.

Jairo Vélez se refirió a las tácticas de Pablo Guede en Alianza Lima

Pablo Guede sabe que cuenta con el apoyo total de todo el plantel de Alianza Lima, pero no sucede lo mismo con el respaldo que necesita por parte de la hinchada. Por ello, Jairo Vélez, uno de los jugadores más regulares y titular indiscutible, se refirió las estrategias del experimentado entrenador y restó importancia a las críticas que reciben desde el exterior.

"Tratamos de jugar con una idea, pero esto es fútbol, a veces las cosas no salen como queremos. Hay que ver también la cancha, la plaza. Hay muchas cosas que no son excusa, que entendemos que tenemos que mejorar, pero ganamos y eso es lo importante", declaró para los medios de comunicación.

(Video: Jax Latin Media)

La racha de victorias de Alianza Lima comenzó con Comerciantes Unidos en Matute y la última fue ante UTC. En medio de ello, consiguieron un empate ante Alianza Atlético en Trujillo que fue donde incrementaron las críticas hacia el rendimiento de los jugadores.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a jugar frente a su hinchada el lunes 9 de marzo cuando se enfrente a Melgar por la fecha 6 de la Liga 1 2026. El partido está programado a jugarse desde las 20:30 y la transmisión será a través de la señal de L1MAX.