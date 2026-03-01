¡Atención! Alianza Lima recibió imponente sanción de Conmebol tras eliminación en Libertadores

Otro remezón en Matute. La eliminación en la Copa Libertadores continúa dejando consecuencias en la interna de Alianza Lima, más allá de las críticas de sus hinchas. Recientemente, la Conmebol sorprendió a los hinchas al confirmar que impusieron una importante sanción por quebrantar las normas establecidas en el Manual de Clubes.

Alianza Lima recibió imponente sanción de Conmebol

En las últimas semanas se conoció que el ente rector del fútbol sudamericano había abierto un expediente contra Alianza Lima tras su eliminación en el torneo continental. Ahora, se notificó que decidieron aplicar una fuerte sanción contra el club blanquiazul luego de hallarlo culpable de infringir el artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol.

Este apartado se refiere específicamente a las entrevistas que se realizan a ras de campo una vez finaliza el partido. De acuerdo con lo establecido en el Manual de Clubes, la institución debe disponer de hasta tres jugadores para brindar declaraciones a la transmisión oficial, requisito que comprobaron no se cumplió.

Conmebol confirmó imponente sanción en contra de Alianza Lima.

Según lo estipulado en la resolución, la Conmebol decidió imponer una multa económica de 5 mil dólares americanos contra Alianza Lima. Este monto será descontado automáticamente de los bonos por premios y pagos por derechos televisivos que recibe la institución.

Asimismo, el ente del fútbol sudamericano dejó una advertencia a la directiva victoriana, señalando que, en caso de reincidir en esta falta, se aplicará una nueva sanción por reincidencia, tal como lo establece el artículo 27 del Código Disciplinario.

"Advertir expresamente al club Alianza Lima que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL", mencionaron.

Alianza Lima se quedó sin disputar torneos internacionales

Tras su temprana eliminación en la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo en la fase 1, la escuadra blanquiazul no volverá a jugar un torneo de la Conmebol en esta temporada, quedando fuera también de la Sudamericana. Con ello, su única concentración será en la Liga 1 2026.