Anthony Osorio, ex Universitario, remece el mercado firmando por club nacional: "Bienvenido"

Anthony Osorio, delantero formado en Universitario, sorprendió a los hinchas al concretar su llegada a un importante club que busca el título nacional.

Angel Curo
Anthony Osorio, ex Universitario, remece el mercado firmando por club nacional
Anthony Osorio, ex Universitario, remece el mercado firmando por club nacional | Foto: Líbero
Universitario de Deportes se ha caracterizado por tener a grandes jugadores en sus filas con el objetivo de poder salir campeón de la Liga 1, muchos ellos siendo promovidos desde sus divisiones menores. Ese es el caso de Anthony Osorio, quien es recordado por varios hinchas. Ahora, el futbolista nacional fue anunciado por un importante club nacional.

Comisión Disciplinaria tomó radical decisión con Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara tras denuncia de Alianza Lima

Anthony Osorio, ex Universitario, remece el mercado firmando por club nacional

Durante la última temporada, Anthony Osorio militó en las filas de CD Moquegua, club con el que logró ascender a la primera división. Sin embargo, no logró afianzarse en el equipo y terminó saliendo. En ese sentido, para esta campaña acaba de concretar su llegada a Deportivo Llacuabamba, club que disputará la Liga 2 2026.

El propio cuadro de provincia hizo oficial la llegada del delantero nacional para reforzar sus filas en esta temporada con un motivador mensaje destacando las grandes características de su nuevo '9'.

Anthony Osorio

Anthony Osorio, ex Universitario, jugará con Deportivo Llacuabamba todo el 2026.

"¡Bienvenido, Oso! Anunciamos oficialmente la llegada de nuestro nuevo refuerzo para la delantera: Anthony Osorio. El atacante llega procedente del CD Moquegua, tras ser pieza clave en su reciente ascenso a la Liga 1. Con goles, potencia y la garra que nos caracteriza, Anthony se suma a nuestro sueño de volver a lo más alto", fue el mensaje de bienvenida en sus redes sociales.

De esta manera, Osorio tendrá la oportunidad de jugar en uno de los clubes que buscan alcanzar la gloria este año y volver a la élite del fútbol peruano.

¿Cómo le fue a Anthony Osorio en Universitario?

Anthony Osorio tuvo dos etapas en Universitario. Luego de haber destacado con las divisiones menores, dio el salto al primer equipo en la temporada 2018 y 2019, donde fue uno de los jugadores más activos de la plantilla jugando 64 partidos, donde marcó 8 goles y dio 4 asistencias.

Dejaría las filas de la 'U' en 2020, pero al año siguiente volvería, aunque su rendimiento no volvió a repetirse ya que apenas pudo sumar 77 minutos en 3 partidos, siendo relegado al banco de suplentes.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

