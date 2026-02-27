Alianza Lima vs UTC EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y canales para ver

Alianza Lima se enfrenta a UTC este sábado 28 de febrero, a partir de la 13:15 hora local, en partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se juega en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca y contará con la transmisión de L1 MAX, para DirecTV, Movistar, Claro TV, entre otros operadores.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Si quiere ser el único líder del Torneo Apertura, el cuadro blanquiazul necesita sumar tres puntos en su aventura por Cajamarca, una ciudad donde no pierde desde el 2018.

Paolo Guerrero viajará con el equipo, aunque todo apunta a que será suplente y en su lugar iría Luis Ramos. Renzo Garcés era duda por una molestia en el pubis, pero también será parte de la delegación. Jesús Castillo finalmente no fue tomado en cuenta.

Alianza Lima quiere ser el único líder del Apertura. Foto: Club Alianza Lima.

¿Cómo llega UTC?

El 'Gavilán norteño' también aspirar a tomar en solitario la punta del certamen y ha ganado sus dos partidos jugando de local: 2-0 a Atlético Grau y 1-0 contra Cusco FC.

Carlos Bustos, DT del equipo, fue expulsado en el anterior encuentro y no podrá dirigir. Asimismo, Marlon De Jesús es una de las principales armas ofensivas del cuadro que jugará como local.

UTC apunta a vencer a Alianza Lima. Foto: UTC Oficial.

Alianza Lima vs UTC: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 13:15

Venezuela y Bolivia: 14:45

Argentina, Chile, Paraguay, Urguay y Brasil: 15:15

México: 12:15

Estados Unidos: 13:15 (Miami y Nueva York) y 10:15 (Los Ángeles)

España: 19:15

Alianza Lima vs UTC: dónde ver

El partido será transmitido por la señal de L1 MAX, canal disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Best Cable, Win TV, entre otros. Asimismo, también puedes seguir el cotejo ONLINE en las plataformas L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Zapping.

Alianza Lima vs UTC: en qué canal ver

Conoce qué canal sintonizar para ver L1 MAX según tu operador de televisión:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs UTC: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima tiene un ligero favoritismo para imponerse a UTC en Cajamarca, esto de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Alianza Empate Melgar Te Apuesto 3.75 3.20 2.08 Betsson 3.35 3.35 2.08 Apuesta Total 3.64 3.51 2.12 Betano 3.60 3.40 2.05 Olimpo 3.95 3.40 1.95

Alianza Lima vs UTC: entradas

Las localides se venden a través de Teleticket y se espera un lleno total. A continuación conoce los precios:

Los boletos se venden en Teleticket.

Actualización: todas las entradas se agotaron.