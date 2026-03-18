Real Madrid vs Bayern Múnich: fecha, hora y canal para ver los cuartos de final de Champions League

Real Madrid vs Bayern Múnich protagonizarán una final adelantada por uno de los partidos más emocionantes de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/2026. Este ‘Clásico de Europa’ será de pronóstico reservado y resultará vital en las aspiraciones de ambos equipos de hacer historia consiguiendo una nueva ‘Orejona’.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Bayern Múnich por los cuartos de final de Champions League?

De momento, aún no hay una fecha exacta confirmada para el duelo entre Real Madrid vs Bayern Múnich. Sin embargo, de acuerdo al calendario de la UEFA, la ida de los cuartos de final se jugará entre el 7 y 8 de abril. Mientras que los partidos de vuelta se jugarán el 14 y 15 del mismo mes.

Cabe señalar que en esta llave, la ‘Casa Blanca’ iniciará de local en el Estadio Bernabéu, por lo que la vuelta será en el Allianz Arena.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League?

El partido por los cuartos de final de la Champions League entre Real Madrid vs Bayern Múnich aún no tiene un horario definido. No obstante, se prevé que este duelo dé inicio a las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española), horario habitual en los que se juega la competición de la UEFA.

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich por los cuartos de final?

Tal como se ha venido dando en todo el torneo, el partido entre Real Madrid vs Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League será transmitido en exclusiva por la señal de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica. Mientras que en España será televisado por Movistar Plus Liga de Campeones.

¿Cómo llegan Real Madrid y Bayern Múnich a los cuartos de final?

El Real Madrid llega al duelo con la moral en alto luego de haber superado con gran rendimiento al Manchester City en los dos partidos de octavos de final. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa demuestra por qué son llamados los ‘Reyes de Europa’ y se ilusionan con conseguir su decimosexta Champions League.

Real Madrid sorprendió con una gran mejora de rendimiento en la victoria ante Manchester City

Por su parte, el Bayern Múnich ha demostrado que son un equipo de temer en todo el continente y es uno de los firmes candidatos al título. Los comandados por Vincent Kompany golearon al Atalanta con un marcador global de 10-2.