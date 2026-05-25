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Universitario de Deportes empató 2-2 y desató preocupación a los hinchas merengues
Universitario de Deportes empató ante un fuerte rival y generó la total preocupación de sus hinchas quienes esperaban una victoria.
Universitario de Deportes dejó escapar una victoria en Huancayo al empatar 2-2 con Flamengo FBC en la clausura de la novena fecha de la Liga Femenina 2026. El equipo crema llegó a estar 2-0 arriba, pero las desatenciones defensivas en la segunda mitad le costaron dos puntos y generaron preocupación en su hinchada.
Universitario de Deportes empató 2-2 ante fuerte rival y generó preocupación entre sus hinchas
Durante el primer tiempo, Universitario mostró más orden y control. Aunque Flamengo intentó aprovechar su localía y apostó por los contragolpes. Esa superioridad se reflejó a los 24 minutos, cuando Sofía Oxandabarat marcó el 1-0 de cabeza en Huancayo.
Cerca del descanso de la primera mitad, Karen Araya aumentó la ventaja a 2-0 y todo hacía pensar en una jornada sin sobresaltos para Universitario, que llegó al entretiempo con una diferencia cómoda y el control total del encuentro.
Universitario de Deportes empató 2-2 ante Flamengo FBC Tambo por la Liga Femenina 2026
El panorama cambió por completo en el segundo tiempo. Flamengo reaccionó y aprovechó errores defensivos de la visita para volver al partido. A los 67, en una jugada aérea confusa en el área, Stephanie Lacoste envió el balón a su propia portería y decretó el descuento para las locales (2-1).
El 2-2 llegó pocos minutos después y volvió a evidenciar una desconcentración en la defensa crema. Rubelys Perea quedó con espacios para encarar sola el arco rival y definió con tranquilidad para sellar el empate, que sorprendió a Universitario, levantó al público huancaíno y preocupó a los hinchas cremas.
Tabla de posiciones de Universitario en la Liga Femenina 2026
A pesar del empate, Universitario de Deportes sigue en el primer lugar del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, con 22 puntos, por encima de Alianza Lima y Sporting Cristal.
|CLUBES
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario de Deportes
|8
|44
|22
|2. Sporting Cristal
|9
|22
|21
|3. Atlético Andahuaylas
|8
|2
|19
|4. Alianza Lima
|7
|20
|16
|5. FBC Melgar
|8
|1
|12
|6. CD Yanapuma
|7
|-11
|10
|7. Flamengo FBC Tambo
|8
|-6
|10
|8. Defensores del Ilucán
|8
|-17
|7
|9. Club UNSAAC
|9
|-15
|7
|10. FC Killas
|8
|-9
|5
|11. Carlos A. Manucci
|8
|-33
|3
|12. Deportivo Biavo
|0
|0
|0
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