Universitario de Deportes empató 2-2 y desató preocupación a los hinchas merengues

Universitario de Deportes dejó escapar una victoria en Huancayo al empatar 2-2 con Flamengo FBC en la clausura de la novena fecha de la Liga Femenina 2026. El equipo crema llegó a estar 2-0 arriba, pero las desatenciones defensivas en la segunda mitad le costaron dos puntos y generaron preocupación en su hinchada.

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Universitario de Deportes empató 2-2 ante fuerte rival y generó preocupación entre sus hinchas

Durante el primer tiempo, Universitario mostró más orden y control. Aunque Flamengo intentó aprovechar su localía y apostó por los contragolpes. Esa superioridad se reflejó a los 24 minutos, cuando Sofía Oxandabarat marcó el 1-0 de cabeza en Huancayo.

Cerca del descanso de la primera mitad, Karen Araya aumentó la ventaja a 2-0 y todo hacía pensar en una jornada sin sobresaltos para Universitario, que llegó al entretiempo con una diferencia cómoda y el control total del encuentro.

Universitario de Deportes empató 2-2 ante Flamengo FBC Tambo por la Liga Femenina 2026

El panorama cambió por completo en el segundo tiempo. Flamengo reaccionó y aprovechó errores defensivos de la visita para volver al partido. A los 67, en una jugada aérea confusa en el área, Stephanie Lacoste envió el balón a su propia portería y decretó el descuento para las locales (2-1).

El 2-2 llegó pocos minutos después y volvió a evidenciar una desconcentración en la defensa crema. Rubelys Perea quedó con espacios para encarar sola el arco rival y definió con tranquilidad para sellar el empate, que sorprendió a Universitario, levantó al público huancaíno y preocupó a los hinchas cremas.

Tabla de posiciones de Universitario en la Liga Femenina 2026

A pesar del empate, Universitario de Deportes sigue en el primer lugar del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, con 22 puntos, por encima de Alianza Lima y Sporting Cristal.