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La radical medida que tomó Héctor Cúper con el 'Tunche' Rivera que impactó a los hinchas
José Rivera fue cuestionado por los hinchas tras patear la camiseta de Universitario. A pesar de que el impasse se solucionó, Héctor Cúper tomó radical medida con el 'Tunche'.
Tras perder contra Atlético Grau, se viralizó un vídeo donde se muestra a José Rivera lanzando y pateando la camiseta de Universitario. Esto desató el enojo de los hinchas cremas y algunos, mediante redes sociales, pidieron la salida del atacante. El ‘Tunche’ pidió disculpas y la directiva lo sancionó. Sin embargo, el impasse se solucionó y el delantero quedó a disposición de Héctor Cúper.
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De cara al partido contra Deportes Tolima, donde la U se juega la clasificación a octavos de final, el entrenador del cuadro crema decidió dejar fuera de la lista de concentrados al ‘Tunche’ Rivera.
En su cuenta de X, Gustavo Peralta indicó que el delantero valorizado en 800 mil euros no está concentrado para el compromiso ante Tolima. La noticia impactó a los hinchas cremas y desató una serie de comentarios.
José Rivera no estará concentrado para el partido ante Tolima.
Algunos internautas indicaron que Rivera es un jugador que le puede dar una alternativa en la ofensiva a Cúper. Otros expresaron que el ‘Tunche’ no está atravesando un buen momento y necesita trabajar para ser considerado.
¿José Rivera se va de Universitario?
El contrato de José Rivera con Universitario es hasta final de temporada. Si bien el ‘Tunche’ es pretendido por varios equipos de la Liga 1, en la ‘U’ no quieren dejar libre al atacante nacional.
El 'Tunche' Rivera puede dejar a Universitario
Aún no hablaron para renovar el vínculo contractual, pero en L1 MAX indicaron que todo indica que el futuro de José Rivera puede estar lejos de Universitario de Deportes.
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