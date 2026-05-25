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Universitario y su fixture para el Clausura: más partidos de visitante y salidas a la altura
Universitario tiene la obligación de campeonar en el Clausura para luchar por el 'tetra'. El fixture de los cremas es complicado, pues tendrá más duelos como visitante.
Universitario no tiene margen de error. Tras un mal Apertura, los cremas ponen todas sus fichas en el Clausura, donde deben ganar para forzar los playoffs y seguir soñando con el tetracampeonato de la Liga 1 2026. Sin embargo, el fixture de la U es complicado: tendrá más duelos como visitante y en la altura.
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El cuadro crema iniciará el Torneo Clausura en Tarma ante ADT y luego recibirá a Cusco FC en el Monumental. Frente a Sporting Cristal, el duelo será en el recinto estudiantil. Pero el clásico ante Alianza Lima se jugará en Matute.
La U cerrará su participación en el Clausura en Huancayo, una plaza complicada donde le cuesta sumar puntos. Serán seis partidos que disputará Universitario en la altura. Además, visitará dos veces Cajamarca y Cusco.
Fixture de Universitario para el Clausura 2026
- Fecha 1: ADT vs. Universitario (altura)
- Fecha 2: Universitario vs. Cusco FC
- Fecha 3: Cienciano vs. Universitario (altura)
- Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal
- Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario (altura)
- Fecha 6: Universitario vs. Los Chankas
- Fecha 7: UTC vs. Universitario (altura)
- Fecha 8: Universitario vs. Comerciantes Unidos
- Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario
- Fecha 10: Garcilaso vs. Universitario (altura)
- Fecha 11: Universitario vs. Melgar
- Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario
- Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II
- Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys
- Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario
- Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua
- Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario (altura)
Fichajes de Universitario para el Clausura
Con la llegada de Héctor Cúper, Universitario se reforzará para el Torneo Clausura 2026. Si bien aún no hay nombres, se conoció que el club busca un delantero centro y un volante de marca.
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