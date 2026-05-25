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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Petal: reportan HALLAZGO de un cuerpo luego que una camioneta quedara sumergida bajo el agua cerca a la tienda

Las autoridades de EE. UU. informaron que una SUV se sumergió en el agua, lo que llevó a un operativo de búsqueda que culminó con el hallazgo de la víctima.

Melanni Miranda
Walmart: reportan hallazgo de un cuerpo luego que una camioneta quedara sumergida bajo el agua.
Walmart: reportan hallazgo de un cuerpo luego que una camioneta quedara sumergida bajo el agua. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Recientemente, las autoridades hallaron un cadáver tras el descubrimiento de una SUV sumergida en el agua, cerca del Walmart en Petal. Este hecho ocurrió este lunes 25 de mayo. Hasta el momento, investigan las circunstancias que rodean este trágico incidente, que ha conmocionado a la comunidad local. ¿Qué más se sabe al respecto?

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Walmart: reportan hallazgo de un cuerpo luego de que una camioneta quedara sumergida bajo el agua

WDAM 7, medio internacional, compartió más información sobre este caso, en el que una SUV blanca fue arrastrada por una corriente cerca de la tienda ubicada en 36 Byrd Blvd., poco después de las 3.30 p. m. Testigos intentaron ayudar a la conductora a salir del vehículo, pero este volcó antes de que pudiera escapar.

El alcalde de Petal, Tony Ducker, informó que el nivel del agua alcanzó aproximadamente 3,6 metros y que ya ha comenzado a retroceder. En el lugar también se encuentra el reportero Jay Harrison, quien señala que varias unidades de emergencia atienden la situación.

El cuerpo de la mujer fue recuperado del otro lado de la alcantarilla, cerca de la casa de Stahan, mientras que el vehículo emergió del agua boca abajo al disminuir el nivel. Los equipos de rescate trabajan en la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de emergencia por inundaciones repentinas para la ciudad de Petal y partes del condado de Forrest, vigente hasta las 10 p. m. El meteorólogo Riley Bridges aconsejó a los residentes buscar refugio en terrenos elevados de inmediato, debido a la amenaza de inundaciones que afectan vados, arroyos, zonas urbanas y calles.

¿Por qué Walmart es muy reconocido en Estados Unidos?

Walmart se ha convertido en un referente en Estados Unidos y destaca por ofrecer precios competitivos y una amplia variedad de productos.

Esta popularidad se debe, en gran medida, a la comodidad que brinda a sus consumidores al facilitar el proceso de compra. Como líder del sector minorista a nivel global, la empresa ha establecido una sólida presencia en el mercado estadounidense, con estrategias efectivas que han sido fundamentales para su crecimiento y consolidación.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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