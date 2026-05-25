- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ignacio Buse vs Andrey Rublev
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Temblor HOY en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP para este lunes 25 de mayo de 2026
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se encuentra monitoreando de manera constante la actividad sísmica para hoy, lunes 25 de mayo. AQUÍ todos los detalles.
Perú está localizado en una región caracterizada por su intensa actividad tectónica, lo que provoca que los sismos sean objeto de monitoreo constante. Por ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza una supervisión continua y en tiempo real de los fenómenos sísmicos que puedan ocurrir, especialmente para hoy, lunes 25 de mayo. ¿En dónde se reportó el último movimiento sísmico?
PUEDES VER: Temblor HOY, domingo 24 de mayo de 2026, EN VIVO: epicentro y magnitud del último SISMO en Perú, según el IGP
Temblor HOY, lunes 25 de mayo en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP
Temblor HOY, lunes 25 de mayo en Cañete
- Fecha: 25/05/2026 01:51:47
- Mag: 3.6
- Prof: 59km
- Lat: -13.11
- Long: -76.53
- Int: II-III San Vicente de Cañete
- Ref: 16 km al O de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima
Bienvenidos
En esta nota de Líbero te compartimos el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) del último temblor en Perú HOY, lunes 25 de mayo de 2026. Conoce el epicentro y magnitud.
¿Por qué se producen los sismos en Perú?
El Perú se sitúa en una de las áreas sísmicas más activas a nivel global. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), los sismos que se registran en el país son el resultado del proceso de convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este fenómeno geológico provoca un continuo “choque frontal” entre ambas placas, lo que a su vez libera energía acumulada en forma de temblores. Esta dinámica es la razón detrás de la frecuencia de los sismos en Perú, incluyendo aquellos que se perciben en Lima y en diversas regiones del territorio nacional.
¿Cuáles son los números de emergencia ante un sismo?
-Emergencias (línea única): 105
Policía Nacional del Perú: 105
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios: 116
Policía de Carreteras: 110
Defensa Civil: 115
Infosalud: 113
Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106
¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia, también conocida como “mochila de 72 horas”, debe estar equipada con los elementos indispensables para asegurar la supervivencia durante un mínimo de tres días sin ayuda externa. Es importante que este kit contenga lo esencial: agua, alimentos, productos de salud, artículos de seguridad y herramientas de comunicación. Estos componentes son vitales para enfrentar situaciones de crisis y garantizar el bienestar de quienes la utilicen.
- 1
Cronograma de pagos junio 2026 Banco de la Nación: fechas de sueldos para el sector público y pensiones
- 2
Temblor HOY, viernes 22 de mayo, EN VIVO: epicentro y alerta del último sismo reportado en Perú por el IGP
- 3
Proceso de admisión EO-PNP 2026: fechas de preinscripciones, edad, requisitos y cronograma completo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90