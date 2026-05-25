0

Temblor HOY en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP para este lunes 25 de mayo de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se encuentra monitoreando de manera constante la actividad sísmica para hoy, lunes 25 de mayo. AQUÍ todos los detalles.

Melanni Miranda
Temblor HOY en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP para este lunes 25 de mayo de 2026
Temblor HOY en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP para este lunes 25 de mayo de 2026 | IGP | Composición GLR.
COMPARTIR

Perú está localizado en una región caracterizada por su intensa actividad tectónica, lo que provoca que los sismos sean objeto de monitoreo constante. Por ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza una supervisión continua y en tiempo real de los fenómenos sísmicos que puedan ocurrir, especialmente para hoy, lunes 25 de mayo. ¿En dónde se reportó el último movimiento sísmico?

Temblor en Perú HOY, domingo 24 de mayo 2026 EN VIVO: dónde es el epicentro, magnitud y ÚLTIMOS reportes, según IGP.

PUEDES VER: Temblor HOY, domingo 24 de mayo de 2026, EN VIVO: epicentro y magnitud del último SISMO en Perú, según el IGP

Temblor HOY, lunes 25 de mayo en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP

09:38
25/5/2026

Temblor HOY, lunes 25 de mayo en Cañete

  • Fecha: 25/05/2026 01:51:47
  • Mag: 3.6
  • Prof: 59km
  • Lat: -13.11
  • Long: -76.53
  • Int: II-III San Vicente de Cañete
  • Ref: 16 km al O de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima
09:35
25/5/2026

Bienvenidos

En esta nota de Líbero te compartimos el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) del último temblor en Perú HOY, lunes 25 de mayo de 2026. Conoce el epicentro y magnitud.

¿Por qué se producen los sismos en Perú?

El Perú se sitúa en una de las áreas sísmicas más activas a nivel global. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), los sismos que se registran en el país son el resultado del proceso de convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este fenómeno geológico provoca un continuo “choque frontal” entre ambas placas, lo que a su vez libera energía acumulada en forma de temblores. Esta dinámica es la razón detrás de la frecuencia de los sismos en Perú, incluyendo aquellos que se perciben en Lima y en diversas regiones del territorio nacional.

¿Cuáles son los números de emergencia ante un sismo?

-Emergencias (línea única): 105

Policía Nacional del Perú: 105

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios: 116

Policía de Carreteras: 110

Defensa Civil: 115

Infosalud: 113

Cruz Roja Peruana: 01 266 0481

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia, también conocida como “mochila de 72 horas”, debe estar equipada con los elementos indispensables para asegurar la supervivencia durante un mínimo de tres días sin ayuda externa. Es importante que este kit contenga lo esencial: agua, alimentos, productos de salud, artículos de seguridad y herramientas de comunicación. Estos componentes son vitales para enfrentar situaciones de crisis y garantizar el bienestar de quienes la utilicen.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Cronograma de pagos junio 2026 Banco de la Nación: fechas de sueldos para el sector público y pensiones

  2. Temblor HOY, viernes 22 de mayo, EN VIVO: epicentro y alerta del último sismo reportado en Perú por el IGP

  3. Proceso de admisión EO-PNP 2026: fechas de preinscripciones, edad, requisitos y cronograma completo

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano