Perú está localizado en una región caracterizada por su intensa actividad tectónica, lo que provoca que los sismos sean objeto de monitoreo constante. Por ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza una supervisión continua y en tiempo real de los fenómenos sísmicos que puedan ocurrir, especialmente para hoy, lunes 25 de mayo. ¿En dónde se reportó el último movimiento sísmico?

Temblor HOY, lunes 25 de mayo en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP 09:38 Temblor HOY, lunes 25 de mayo en Cañete Fecha: 25/05/2026 01:51:47

Mag: 3.6

Prof: 59km

Lat: -13.11

Long: -76.53

Int: II-III San Vicente de Cañete

Ref: 16 km al O de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima 09:35 Bienvenidos En esta nota de Líbero te compartimos el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) del último temblor en Perú HOY, lunes 25 de mayo de 2026. Conoce el epicentro y magnitud.

¿Por qué se producen los sismos en Perú?

El Perú se sitúa en una de las áreas sísmicas más activas a nivel global. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), los sismos que se registran en el país son el resultado del proceso de convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este fenómeno geológico provoca un continuo “choque frontal” entre ambas placas, lo que a su vez libera energía acumulada en forma de temblores. Esta dinámica es la razón detrás de la frecuencia de los sismos en Perú, incluyendo aquellos que se perciben en Lima y en diversas regiones del territorio nacional.

¿Cuáles son los números de emergencia ante un sismo?

-Emergencias (línea única): 105

Policía Nacional del Perú: 105

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios: 116

Policía de Carreteras: 110

Defensa Civil: 115

Infosalud: 113

Cruz Roja Peruana: 01 266 0481

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia, también conocida como “mochila de 72 horas”, debe estar equipada con los elementos indispensables para asegurar la supervivencia durante un mínimo de tres días sin ayuda externa. Es importante que este kit contenga lo esencial: agua, alimentos, productos de salud, artículos de seguridad y herramientas de comunicación. Estos componentes son vitales para enfrentar situaciones de crisis y garantizar el bienestar de quienes la utilicen.