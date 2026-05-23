Temblor HOY, sábado 23 de mayo de 2026, EN VIVO: epicentro del último sismo en Perú según el IGP

El temblor en Perú hoy, sábado 23 de mayo de 2026, vuelve a captar la atención en todo el país en medio del monitoreo permanente del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Las autoridades científicas mantienen una vigilancia activa ante cualquier variación sísmica, mientras la población consulta en tiempo real datos como la ubicación del epicentro, la magnitud y las características del movimiento telúrico. En este informe se presenta la información más reciente sobre la alerta sísmica en Perú, el contexto del fenómeno y las principales recomendaciones de prevención.

Temblor HOY, sábado 23 de mayo de 2026, EN VIVO, según IGP 07:30 Temblor HOY, sábado 23 de mayo en Arequipa Fecha y Hora Local: 23/05/2026 07:13:30

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15km

Latitud: -15.76

Longitud: -73.56

Intensidad: II-III Caravelí

Referencia: 21 km al O de Caravelí, Caravelí - Arequipa 07:29 Temblor HOY, sábado 23 de mayo en Huánuco Fecha y Hora Local: 23/05/2026 07:03:16

Magnitud: 3.7

Profundidad: 15km

Latitud: -9.38

Longitud: -75.94

Intensidad: III Tingo María

Referencia: 12 km al SE de Tingo María, Leoncio Prado - Huánuco 07:28 Bienvenidos Sigue en vivo la actualización del último sismo en Perú hoy, sábado 23 de mayo, con información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, 23 de mayo de 2026?

El IGP, a través del CENSIS, reporta en tiempo real cada sismo en Perú, permitiendo ubicar con precisión el epicentro del temblor, así como su magnitud y profundidad. En el caso del temblor en Lima u otras regiones, los datos pueden actualizarse en las primeras horas debido al análisis de los sensores a nivel nacional. Sin embargo, el IGP es la fuente oficial para confirmar el epicentro del temblor hoy y su impacto. Ante cualquier alerta de sismo hoy, la población consulta estos reportes, especialmente en zonas sísmicas como la capital.

¿Por qué se producen los sismos en Perú?

El Perú se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), los temblores en Perú hoy son consecuencia directa del proceso de convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este fenómeno geológico genera un constante "choque frontal" entre ambas placas, lo que libera energía acumulada en forma de sismos. Esta dinámica explica la recurrencia de los temblores en Perú, incluidos los eventos sentidos en Lima y otras regiones del país.

¿Cómo prepararse ante un sismo?

Ante la posibilidad de un temblor hoy o de futuros eventos sísmicos, las autoridades recomiendan fortalecer una cultura de prevención. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) destacan la importancia de participar activamente en los simulacros de sismo en Perú. Entre las principales recomendaciones destacan:

Participar en simulacros organizados en casa, trabajo o centros de estudios.

Identificar zonas seguras dentro de los ambientes cerrados.

Mantener una mochila de emergencia lista.

Seguir siempre las indicaciones oficiales ante cualquier Alerta de sismo en Perú.

La preparación constante es clave para reducir riesgos ante un eventual sismo en Perú, especialmente en ciudades como Lima, donde la alta densidad poblacional incrementa la exposición.