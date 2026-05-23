¡Atención! Se confirma cuatro bajas en Alianza Lima para partido ante Chankas en Matute
Alianza Lima confirmó que no podrá contar con cuatro jugadores destacados para el vital partido ante Chankas, donde se jugará el título del Torneo Apertura.
Alianza Lima está enfocado en poder conseguir su mejor rendimiento en su partido de HOY ante Los Chankas, donde pondrán en juego el título del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules solo necesitan una victoria para coronarse como campeones; sin embargo, se conoció que sufrirán la baja de cuatro jugadores de su plantel.
La escuadra comandada por Pablo Guede sabe que no tiene margen de error, sobre todo considerando que puede consagrarse con el primer campeonato del año junto a su hinchada. No obstante, se hizo oficial que los jugadores D’Alessandro Montenegro, Josué Estrada, Pedro Aquino y Luis Ramos serán baja para este partido.
Ninguno de los jugadores fue considerado en la lista de convocados de Alianza Lima para este encuentro, aunque, sin lugar a dudas, la ausencia más sensible es la de Luis Ramos. El delantero sigue recuperándose de un desgarro en el músculo aductor largo del muslo derecho y se perfila que estará fuera hasta el final del Torneo Apertura.
Luis Ramos no jugará ante Los Chankas por lesión.
Por su parte, D’Alessandro Montenegro, Josué Estrada y Pedro Aquino tampoco fueron incluidos en la nómina por decisión técnica. Los tres apenas han sumado minutos en esta temporada al mando de Pablo Guede, por lo que es evidente que no son del gusto del entrenador.
De hecho, ya empiezan a surgir rumores de salida para el Clausura. Por su parte, Aquino es una de las salidas ya definidas en los ‘íntimos’. El club no buscará extender su préstamo o gestionar la compra de su pase, por lo que deberá retornar a Santos Laguna de México.
Alianza Lima recupera a Mateo Antoni
Sin embargo, no todas son malas noticias para los hinchas blanquiazules, ya que se confirmó que Mateo Antoni volverá a Alianza Lima. El central uruguayo se perdió el último partido por acumulación de tarjetas amarillas y ahora volvió a quedar habilitado. Será titular junto a Renzo Garcés.
