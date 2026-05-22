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ALERTA MÁXIMA en Walmart Supercenter: conmoción tras ARRESTO de dos personas involucradas en ROBO de computadora valorizada en $725

Las autoridades locales de DuBois han iniciado una investigación para esclarecer los detalles del incidente y revelar las circunstancias que rodearon este robo.

Melanni Miranda
Walmart Supercenter: conmoción tras arresto de dos personas involucradas en robo de computadora valorizada en $725.
Walmart Supercenter: conmoción tras arresto de dos personas involucradas en robo de computadora valorizada en $725. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Recientemente, dos sujetos de DuBois, Pensilvania, enfrentan cargos tras ser señalados por el robo de una computadora portátil, cuyo valor asciende a US$725, en el Walmart Supercenter de Punxsutawney. Según los informes de thecourierexpress, la denuncia se originó a raíz de un reporte que detalla el incidente ocurrido en el establecimiento comercial más popular de EE. UU. A continuación, más información.

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Walmart Supercenter: conmoción tras arresto de dos personas involucradas en robo de computadora valorizada en US$725

El medio en mención y las autoridades locales confirmaron que, hace unas horas, la policía estatal de Punxsutawney presentó cargos contra Caleb Isaac Doksa, de 27 años, por hurto en tiendas minoristas, específicamente por apropiación indebida de mercancía, un delito grave de tercer grado, y por retirar la etiqueta de seguridad de un producto, un delito menor de tercer grado.

Cabe resaltar que esta denuncia fue formalizada el 20 de mayo en la oficina de la jueza de distrito Jacqueline Mizerock. Asimismo, se acusó a Samantha Nicole Faudie, de 31 años, de conspiración en este caso, también un delito grave de tercer grado.

Walmart

Walmart Supercenter: conmoción tras arresto de dos personas involucradas en ROBO de computadora valorizada en $725.

Tal como se expuso en los informes, estos hechos se remontan al 4 de mayo, cuando un agente de seguridad de la tienda alertó a la policía sobre un robo ocurrido en el Walmart Supercenter de Young Township, condado de Jefferson. Según las grabaciones de las cámaras de seguridad, un hombre desconocido sustrajo una computadora portátil ASUS, valorada en US$725, de la sección de electrónica.

Luego, el individuo se dirigió a la sección de juguetes, donde presuntamente retiró el dispositivo de seguridad de la computadora antes de salir de la tienda sin pagar. El agente de seguridad observó que una mujer acompañaba al sospechoso en la tienda, pero salió por separado tras realizar una compra en la caja de autopago. Ambos huyeron en un Chevrolet Trax blanco.

Así dieron con sus paraderos y su actual situación

Al día siguiente del hurto, el agente se comunicó nuevamente con la policía e informó que, tras ver una publicación en Facebook que contenía las imágenes de vigilancia, una persona identificó a Doksa, al recordar un incidente previo en el Walmart de DuBois. Otra persona también reconoció a Faudie como la mujer de las fotografías y confirmó que el vehículo estaba registrado a su nombre.

Con el paso de los días, el 9 de mayo, Faudie confesó durante una entrevista con la policía que llevó a Doksa a Walmart, donde se separaron dentro del establecimiento. Las audiencias preliminares para ambos involucrados se llevarán a cabo el 4 de junio en la oficina de Mizerock.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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