¿A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua y dónde ver partido por el Torneo Apertura?

Universitario se enfrenta a CD Moquegua en el estadio 25 de Noviembre por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este duelo promete mucha emoción de principio a fin, más allá de que los cremas ya no tienen opciones matemáticas de obtener el título en el primer certamen corto de la temporada.

¿Cuándo juega Universitario vs. CD Moquegua?

Universitario visitará a CD Moquegua este sábado 23 de mayo, en duelo válido por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juega Universitario vs. CD Moquegua?

Repasa los horarios para ver el partido Universitario vs. CD Moquegua por la Liga 1 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 12:45

Bolivia y Venezuela: 13:45

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:45

México: 11:45

Estados Unidos: 13:45 (Nueva York) y 10:45 (Los Ángeles)

España: 19:45

¿Dónde ver Universitario vs. CD Moquegua?

El duelo será transmitido por L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV paga como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Además, puedes verlo en línea en las plataformas L1 MAX, Fanatiz, Movistar TV, DGO y Zapping.

Universitario vs. CD Moquegua: previa del partido

Tras su meritorio empate ante Nacional en Montevideo por la Copa Libertadores, Universitario ahora se concentra en sumar puntos en el acumulado y, para ello, resulta imperativo ganar en el estadio 25 de Noviembre, que promete lucir un buen marco.

Héctor Cúper podría optar por darle descanso a algunas de sus figuras, debido a que el martes se medirá ante Deportivo Tolima en el Monumental, donde se juega su pase a octavos de final en el máximo certamen internacional a nivel de clubes.

Universitario viene de igualar ante Nacional por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Por su parte, CD Moquegua llega tras tres partidos sin ganar, por lo que también buscará una victoria para cortar esa mala racha y seguir trepando posiciones en el Apertura.