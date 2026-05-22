Héctor Cúper tomó sorpresiva decisión con 'Tunche' Rivera en Universitario: "No va..."

El último fin de semana, José Rivera fue duramente criticado luego de tirar y patear la camiseta de Universitario tras la derrota por 1-0 ante Atlético Grau en el Monumental. El delantero fue suspendido de los entrenamientos como medida disciplinaria y recién se reintegró este jueves a las prácticas del plantel.

De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, el 'Tunche' no fue considerado para el encuentro ante CD Moquegua, que se jugará este sábado en el estadio 25 de Noviembre. Esta decisión de Héctor Cúper no tiene relación con el castigo, porque este ya fue cumplido.

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"Otro que no está, a pesar de que se sospechaba que iba estar para volver, es el 'Tunche' Rivera, no va a viajar a Moquegua. Es una decisión del comando técnico, por un tema físico del 'Tunche' Rivera”, dijo el comunicador en L1 Radio.

La decisión del entrenador pasa más por un aspecto técnico, debido a que el atacante presenta una pequeña molestia y se prefiere reservarlo para el decisivo partido ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

“Se ha decidido que se quede. El 'Tunche' ya está entrenando en Campomar a pesar que la 'U' ha estado en Uruguay. Hay una molestia que tiene, un tema de un 'golpecito'. No signfica que sea un castigo, porque puede estar el martes ante Tolima”, agregó Peralta.

Tras la ausencia de Rivera, se confirma que Sekou Gassama será convocado para este duelo en el sur del país. Recordemos que el ariete español-senegalés jugó unos minutos contra Nacional en Montevideo y dejó gratas impresiones.

Franco Velazco habló sobre José Rivera

Franco Velazco, administrador de Universitario, aseguró que José Rivera ya no está sancionado y que su regreso al primer equipo dependerá únicamente de Héctor Cúper.

“El tema del 'Tunche' es un tema superado, no hay ningún problema con él, está a las órdenes del comando técnico , ya depende del comando técnico. En el tema administrativo es un tema sanjado y resuelto", declaró el dirigente del elenco crema.