Franco Velazco dio rotundo comentario sobre Cúper tras su debut como DT de Universitario: "Es..."

Héctor Cúper debutó como entrenador de Universitario de Deportes luego de empatar 0-0 ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026. Después de ello, Franco Velazco, administrador del club merengue, no se guardó nada y lanzó un comentario sobre el técnico argentino.

Franco Velazco y el fuerte comentario sobre Héctor Cúper tras su debut como técnico de Universitario

Desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Velazco fue abordado por distintos periodistas para consultarle sobre la actualidad de Universitario tras empatar 0-0 ante Nacional y estar próximo a disputar un duelo ante CD Moquegua por la Liga 1.

En medio de ello, al administrador merengue le consultaron qué opinaba sobre el debut de Cúper como nuevo entrenador del club crema en la Copa Libertadores.

Video: Movistar Deportes

Para Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, Héctor Cúper es un gran técnico que cuenta con mucha experiencia, por lo que poco a poco se irá viendo su trabajo, con el objetivo de que el club mejore en lo deportivo.

"Bueno, el profesor tiene una trayectoria, una experiencia internacional ya reconocida, así que, bueno, hoy él todavía tiene pocos días con el plantel, así que yo creo que vamos a empezar a ver un poco más de regularidad cuando él comience a seguir trabajando de cara a esta para que va por la fecha FIFA y por el tema del Mundial. Seguramente vamos a ver ya el trabajo un poco más del profesor en el equipo", afirmó en primera instancia.

Franco Velazco se rinde en elogios ante Héctor Cúper y su comando técnico tras su debut con Universitario

Asimismo, el dirigente de Universitario aseguró que el entrenador argentino de 70 años cuenta con un gran equipo de trabajo, por lo que están seguros de que para el Torneo Clausura todo irá mejorando.

"El profesor y el comando técnico en general, es de mucha trayectoria, mucha experiencia a nivel internacional así que creo que el equipo está bien respaldado en la parte del comando técnico de cara a lo que viene en Torneo Clausura", concluyó.