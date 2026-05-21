Con sorteos todos los días y una mecánica fácil de jugar, el Sinuano Día y Noche se mantiene como una de las loterías favoritas en Colombia, especialmente en la región Caribe. Este jueves 21 de mayo de 2026, numerosos jugadores siguen en tiempo real los resultados del chance para conocer los números ganadores de las jornadas diurna y nocturna.

Resultados de Sinuano Día y Noche de HOY, 21 de mayo: números ganadores del último sorteo 09:40 ¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy? El Sinuano Día normalmente se juega en la tarde (hora de Colombia), generalmente alrededor de las 2:30 p. m. 08:55 Resultados y números ganadores del sorteo Sinuano Día y Noche del 20 de mayo de 2026 - Resultado del Sinuano Día: los números ganadores del Sinuano Día son 9, 7, 2, 8 | La Quinta: 8. - Resultado del Sinuano Noche: los números ganadores del Sinuano Noche son 5, 9, 2, 7 | La Quinta: 2. 08:52 Bienvenidos Hoy, jueves 21 de mayo de 2026, se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Día y Noche en Colombia. Consulta aquí los resultados, números ganadores y horarios oficiales, y verifica tu boleto.

¿Qué jugó Sinuano hoy, 21 de mayo?

Hasta el momento de la última actualización, los resultados del Sinuano Día y Noche correspondientes al 21 de mayo de 2026 están en verificación o pendientes de publicación oficial.

Número ganador de cuatro cifras del Sinuano Día : pendiente; La Quinta: pendiente.

: pendiente; La Quinta: pendiente. Número ganador de cuatro cifras del Sinuano Noche: pendiente; La Quinta: pendiente.

Los resultados oficiales se confirman a través de los operadores autorizados del sorteo, por lo que se recomienda verificar únicamente fuentes oficiales para evitar información falsa o duplicada.

¿A qué hora juega Sinuano Día y Noche?

El Sinuano cuenta con dos sorteos diarios, lo que lo convierte en una de las loterías más activas de la región Caribe colombiana:

El Sinuano Día se realiza todos los días de la semana, incluidos los festivos, a las 2:30 p. m.

se realiza todos los días de la semana, incluidos los festivos, El Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y días festivos se lleva a cabo a las 8:30 p. m.

Estos horarios permiten que los apostadores participen dos veces al día, lo que aumenta las oportunidades de ganar con combinaciones de cuatro cifras.

¿Cómo se juega el Sinuano y cuánto se puede invertir?

El Sinuano es un tradicional chance colombiano basado en la selección de un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. Su origen está ligado a la región Caribe, especialmente al departamento de Córdoba, y su nombre hace referencia al río Sinú, un símbolo cultural de la zona. Para jugar:

El apostador elige un número de 4 cifras.

Puede realizar diferentes tipos de apuesta según el plan del operador autorizado.

El premio puede multiplicarse significativamente dependiendo del acierto.

En cuanto a la inversión, el valor mínimo de la apuesta es bajo, lo que permite la participación masiva. Los premios pueden multiplicar el dinero apostado hasta miles de veces, dependiendo del tipo de jugada y de la coincidencia exacta con el número ganador.