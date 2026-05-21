¿Burla? DT de Junior y su firme comentario tras vencer a Cristal con equipo alterno: "Aún sin entrenar"

Sporting Cristal no logró conseguir la hazaña en Cartagena y perdió 3-2 ante un rival directo como Junior. Los celestes dependían de sí mismos para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026, pero con esta caída complicaron sus posibilidades de estar entre los mejores 16 del continente. Bajo este contexto, el DT del cuadro Tiburón sorprendió en conferencia de prensa y reveló que empleó un once alterno ante los celestes.

DT de Junior se refirió al partido con Sporting Cristal

Luego de conseguir su primer triunfo en Copa Libertadores 2026, Alfredo Arias confesó que es la primera vez que alinea un once de esta manera en su estadía como estratega de Junior. Pese a no tener una práctica de fútbol con dicha formación, los jugadores respondieron de gran manera para obtener tres puntos que los ilusionan con los playoffs de la Sudamericana.

Se sabe que Junior viene de afrontar una semifinal de la liga colombiana, por lo que había cierto desgaste en la semana. Esto forzó a que Alfredo Arias pusiera a los jugadores en mejores condiciones físicas para que pudieran llevar este partido al resultado que anhelaban.

“Esta alineación no la había puesto nunca y es mérito de los jugadores que aún sin entrenar, porque no tuvimos tiempo ni siquiera para hacer una práctica de fútbol, porque hace varios partidos que vengo diciendo que voy a poner a los más frescos en cada partido, los que yo note que estén más fuertes. Así llegamos a los partidos contra Once Caldas y Santa Fe, los más frescos, los más fuertes y para hoy eran ellos“, declaró Alfredo Arias en conferencia de prensa.

Sporting Cristal no pudo ante Junior por Copa Libertadores 2026. Foto: Conmebol.

Pese a ello, dejó en claro que no le gustó del todo cómo terminó el compromiso, ya que el 3-0 les debió dar tranquilidad para no sufrir en los tramos finales del partido ante Sporting Cristal. Ahora, solo se enfocarán en el certamen local y después buscarán el milagro en Brasil ante Palmeiras.

“Me gustó el equipo hasta el primer gol de ellos, creo que hicimos un partido muy inteligente. Tenemos que mejorar lo mental, seguir jugando de la misma manera y no porque nos convierten un gol o dos cambiar tanto, porque nosotros cambiamos muchísimo, empezamos a pensar más en lo anterior que nos había pasado, en esta competencia, que no ganábamos y ese miedo a no ganar nos llevó a cometer muchos errores“, agregó.