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Cienciano vs Atletico Mineiro: hora, canal y alineaciones por la Copa Sudamericana 2026

¡Tremendo partidazo! Cienciano y Atlético Mineiro se enfrentarán por la fecha 6 del grupo B de la Copa Sudamericana 2026 en Belo Horizonte.

Gary Huaman
Cienciano venció por 1-0 a Atlético Mineiro en el partido de ida.
Cienciano venció por 1-0 a Atlético Mineiro en el partido de ida. | Foto: composición Líbero
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Cienciano vs. Atlético Mineiro EN VIVO jugarán este jueves 21 de mayo desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora brasileña) en el MRV Arena por la fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026. Este choque será transmitido por el canal DSports y la plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica. Además, podrás seguir todas las incidencias en la web de Líbero.

Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026 y en qué canal ver?

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026?

El choque entre Cienciano vs. Atlético Mineiro se jugará este jueves 21 de mayo desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora brasileña) en el MRV Arena, en Belo Horizonte.

¿Dónde ver Cienciano vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026?

El Cienciano vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026 será transmitido por el canal DSports y la plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica.

Cienciano vs. Atlético Mineiro: posibles alineaciones

  • Cienciano: Espinoza; Martínich, Becerra, Amondaraín, Núñez; Souza, Hohberg, Caparó, Robles; Bandiera y Garcés.
  • Atlético Mineiro: Everson; Pascini, Román, Alonso, Preciado; Alexsander, Pérez, Bernard; Dudu, Caua y Minda.

Cienciano vs. Atlético Mineiro: cuotas y pronósticos

APUESTASATLÉTICO MINEIROEMPATECIENCIANO
Betsson1.175.9016.50
Betano1.217.0017.00
Coolbet1.206.8014.50
Bet3651.206.0017.00
Doradobet1.206.6615.00

Cienciano vs. Atlético Mineiro: ¿cómo llegan a este partido?

Cienciano y Atlético Mineiro se jugarán la vida en este duelo. El cuadro cusqueño se encuentra puntero de su grupo con siete unidades, mientras que los galos son últimos con 4 unidades. Por ello, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo buscará como mínimo un empate para seguir en puestos de clasificación a la siguiente instancia, mientras que los brasileños deberán ganar para salir del fondo de la tabla.

En el choque anterior que disputaron en el Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano se quedó con una victoria por 1-0 gracias al gol de Neri Bandiera. Además, en la edición anterior de la Copa Sudamericana empataron 1-1 en tierras brasileñas y 0-0 en Cusco, por lo que el cuadro peruano tiene un registro positivo frente a los galos en los últimos tres partidos.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Sudamericana 2026

PUESTOSEQUIPOPJDFPUNTOS
1Cienciano407
2Puerto Cabello4-26
3Juventud435
4Atlético Mineiro4-14
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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