Al Nassr vs Damac EN VIVO con Cristiano Ronaldo: a qué hora juega y en qué canal ver partido

Llegó la última jornada de la Liga Saudí, en la que Al Nassr de Cristiano Ronaldo puede consagrarse campeón de la temporada y celebrar luego de siete años. El equipo de CR7 enfrentará a Damac este jueves 21 de mayo a partir de las 13.00 horas de Perú (18.00 horas GMT), con transmisión de FOX y Somos FOX en la plataforma de YouTube gratis.

El equipo de Cristiano Ronaldo viene de sufrir duros golpes en el lapso de una semana. Cuando estaba a 15 segundos de proclamarse campeón de la Liga Saudí, terminó complicando la obtención del trofeo tras un blooper del portero Bento. Por si fuera poco, buscaba levantar cabeza con la consagración en la Champions League Two, pero cayó ante el elenco japonés y perdió la oportunidad de lograr este título internacional.

Ahora, esta es la última oportunidad de Al Nassr para conseguir un trofeo en la presente temporada. Sería uno para el Comandante, a quien desde hace varios años se le hace esquivo un título con el elenco saudí. Millones de aficionados están a la expectativa de lo que ocurrirá en los siguientes 90 minutos, por lo que no hay excusa para perderse este choque que emocionará a los seguidores del atacante portugués.

Un dato que favorece al equipo de Cristiano Ronaldo es que en los últimos cinco encuentros contra Damac, todos fueron victorias para el elenco amarillo. Una estadística que lo impulsa a cerrar con broche de oro esta edición de la liga y así celebrar con su afición, que desde hace varias temporadas no puede sonreír por su equipo.

Al Nassr de Cristiano Ronaldo cerrará la temporada ante Damac.

¿Cuándo juega Al Nassr de Cristiano Ronaldo?

El partido entre Al Nassr vs Damac con Cristiano Ronaldo se juega este jueves 21 de mayo en el Alawwal Park de Riad por la última fecha de la liga saudí. El cuadro de CR7 tiene la posibilidad de ser campeón, por lo que va en busca de la victoria a toda costa.

¿A qué hora juega Al Nassr vs Damac con Cristiano Ronaldo?

Este choque de la liga saudí entre Al Nassr vs Damac con Cristiano Ronaldo inicia a partir de las 13.00 hora peruana (18.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 13.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 14.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 15.00 horas

España: 20.00 horas

¿Dónde ver Al Nassr vs Damac EN VIVO?

La transmisión del partido entre Al Nassr vs Damac se verá por la señal de FOX para todo el territorio mexicano. En Latinoamérica, se podrá ver a través del canal Somos FOX en YouTube gratis.

Posibles alineaciones Al Nassr vs Damac

Al Nassr: Bento Krepski, Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri, Inigo Martinez, Nader Abdullah Al Sharari, Ali Al Hassan, Kingsley Coman, Sadio Mané, João Félix y Cristiano Ronaldo.

Damac: Kewin, Sanousi Al-Hawsawi, Jamal Harkass, Abdelkader Bedrane, Abdulrahman Al-Obaid, Tariq Abdullah, Valentín Vada, Abdullah Al-Qahtani, Jonathan Okita, Morlaye Sylla y Arielson.

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