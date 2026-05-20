MUY ALERTA en Walmart: el Departamento de Policía de Montrose busca a sospechosos de un ROBO valorado en cientos de dólares

El Departamento de Policía de Montrose, en Estados Unidos, solicitó el apoyo de la comunidad para identificar a tres personas sospechosas de estar involucradas en un robo ocurrido en una tienda Walmart del país. El hecho, registrado el sábado, consistió en la sustracción de mercancía valorada en cientos de dólares, según información difundida por las autoridades y recogida por KREX News 5.

Robo en Walmart en Estados Unidos: ¿qué ocurrió en Montrose?

El incidente se reportó en el Walmart ubicado en 16750 South Townsend Avenue, donde cámaras de seguridad habrían captado a dos mujeres saliendo del establecimiento con un carrito lleno de productos sin pagar. De acuerdo con el informe policial, ambas se reunieron luego con un hombre en el estacionamiento, donde trasladaron la mercancía robada a un vehículo Chrysler 200 blanco para huir del lugar. Este caso de robo en Walmart ha generado alerta en la zona de Estados Unidos debido a la rápida dinámica de escape de los sospechosos.

La policía de Montrose está buscando a los sospechosos de un robo en Walmart.

¿Cómo colaborar en la investigación del robo en Walmart en EE. UU.?

Las autoridades indicaron que el tercer implicado podría tener vínculos con el área de Grand Junction. "Se cree que este hombre tiene alguna conexión con la zona de Grand Junction", señaló Montrose Regional Crime Stoppers en un comunicado citado por KREX News 5.

La policía de Montrose instó a la ciudadanía a brindar cualquier información que ayude a identificar a los sospechosos del robo en Walmart en Estados Unidos. Los reportes pueden hacerse de forma anónima mediante la aplicación P3tips o llamando al 970-249-8500. Además, se informó que quienes aporten datos relevantes podrían recibir una recompensa económica si la información conduce a una detención en Estados Unidos.