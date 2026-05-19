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Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 20 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

¡Tremendos partidazos! Aquí podrás revisar la agenda de los encuentros que se disputarán este miércoles 20 por la Copa Libertadores, Sudamericana, final de Europa League y más.

Gary Huaman
Revisa aquí todos los partidos que se jugarán este miércoles 20 de mayo.
Revisa aquí todos los partidos que se jugarán este miércoles 20 de mayo. | Foto: composición Líbero
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Este miércoles 20 de mayo habrá partidazos por los principales torneos de Sudamérica. En la Copa Libertadores se disputarán el Universitario vs Nacional y Junior vs Sporting Cristal, mientras que por la Copa Sudamericana se disputará el River Plate vs Bragantino, entre otros encuentros. Además, se jugará la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 con Universitario, Nacional, Tolima y Coquimbo.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo B

Partidos de hoy por la Europa League

PartidoHorarioCanal
Friburgo vs Aston Villa2.00 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por Copa Libertadores

PartidoHorarioCanal
Nacional vs Universitario5.00 p. m.ESPN y Disney+
Flamengo vs Estudiantes7.30 p. m.ESPN 7 y Disney+
LDU Quito vs Lanús7.30 p. m.ESPN 6 y Disney+
Palmeiras vs Cerro Porteño7.30 p. m.ESPN 5 y Disney+
Cusco FC vs DIM9.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Junior vs Sporting Cristal9.00 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Boston River vs O’Higgins5.00 p. m.ESPN 5 y Disney+
Olimpia vs Vasco5.00 p. m.DSports y DGO
Santos vs San Lorenzo5.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Gremio vs Palestino7.00 p. m.DSports y DGO
Independiente vs Botafogo7.00 p. m.ESPN y Disney+
River Plate vs Bragantino7.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
Talleres vs Atlético Tucumán3.00 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por Copa Colombia

PartidoHorarioCanal
Fortaleza vs Orsomarso3.00 p. m.Bet365
Llaneros vs Patriotas5.00 p. m.Bet365
Bucaramanga vs Boca Juniors7.00 p. m.Bet365
Deportivo Cali vs Alianza7.40 p. m.Bet365

Partidos de hoy por Copa Ecuador

PartidoHorarioCanal
Daquilema vs Emelec3.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por Copa Femenina de la Liga 1

PartidoHorarioCanal
Atl. Andahuaylas vs Alianza Lima12.45 p. m.YouTube Bicolor+
Universitario vs Yanapuma3.00 p. m.YouTube Bicolor+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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