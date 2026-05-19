Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 20 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Este miércoles 20 de mayo habrá partidazos por los principales torneos de Sudamérica. En la Copa Libertadores se disputarán el Universitario vs Nacional y Junior vs Sporting Cristal, mientras que por la Copa Sudamericana se disputará el River Plate vs Bragantino, entre otros encuentros. Además, se jugará la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Europa League

Partido Horario Canal Friburgo vs Aston Villa 2.00 p. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por Copa Libertadores

Partido Horario Canal Nacional vs Universitario 5.00 p. m. ESPN y Disney+ Flamengo vs Estudiantes 7.30 p. m. ESPN 7 y Disney+ LDU Quito vs Lanús 7.30 p. m. ESPN 6 y Disney+ Palmeiras vs Cerro Porteño 7.30 p. m. ESPN 5 y Disney+ Cusco FC vs DIM 9.00 p. m. ESPN 2 y Disney+ Junior vs Sporting Cristal 9.00 p. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

Partido Horario Canal Boston River vs O’Higgins 5.00 p. m. ESPN 5 y Disney+ Olimpia vs Vasco 5.00 p. m. DSports y DGO Santos vs San Lorenzo 5.00 p. m. ESPN 2 y Disney+ Gremio vs Palestino 7.00 p. m. DSports y DGO Independiente vs Botafogo 7.00 p. m. ESPN y Disney+ River Plate vs Bragantino 7.30 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por Copa Argentina

Partido Horario Canal Talleres vs Atlético Tucumán 3.00 p. m. TyC Sports

Partidos de hoy por Copa Colombia

Partido Horario Canal Fortaleza vs Orsomarso 3.00 p. m. Bet365 Llaneros vs Patriotas 5.00 p. m. Bet365 Bucaramanga vs Boca Juniors 7.00 p. m. Bet365 Deportivo Cali vs Alianza 7.40 p. m. Bet365

Partidos de hoy por Copa Ecuador

Partido Horario Canal Daquilema vs Emelec 3.30 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por Copa Femenina de la Liga 1