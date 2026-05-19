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Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 20 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
¡Tremendos partidazos! Aquí podrás revisar la agenda de los encuentros que se disputarán este miércoles 20 por la Copa Libertadores, Sudamericana, final de Europa League y más.
Este miércoles 20 de mayo habrá partidazos por los principales torneos de Sudamérica. En la Copa Libertadores se disputarán el Universitario vs Nacional y Junior vs Sporting Cristal, mientras que por la Copa Sudamericana se disputará el River Plate vs Bragantino, entre otros encuentros. Además, se jugará la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo B
Partidos de hoy por la Europa League
|Partido
|Horario
|Canal
|Friburgo vs Aston Villa
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|Nacional vs Universitario
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Flamengo vs Estudiantes
|7.30 p. m.
|ESPN 7 y Disney+
|LDU Quito vs Lanús
|7.30 p. m.
|ESPN 6 y Disney+
|Palmeiras vs Cerro Porteño
|7.30 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Cusco FC vs DIM
|9.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Junior vs Sporting Cristal
|9.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Boston River vs O’Higgins
|5.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Olimpia vs Vasco
|5.00 p. m.
|DSports y DGO
|Santos vs San Lorenzo
|5.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Gremio vs Palestino
|7.00 p. m.
|DSports y DGO
|Independiente vs Botafogo
|7.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|River Plate vs Bragantino
|7.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Talleres vs Atlético Tucumán
|3.00 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por Copa Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Fortaleza vs Orsomarso
|3.00 p. m.
|Bet365
|Llaneros vs Patriotas
|5.00 p. m.
|Bet365
|Bucaramanga vs Boca Juniors
|7.00 p. m.
|Bet365
|Deportivo Cali vs Alianza
|7.40 p. m.
|Bet365
Partidos de hoy por Copa Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Daquilema vs Emelec
|3.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Copa Femenina de la Liga 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Atl. Andahuaylas vs Alianza Lima
|12.45 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Universitario vs Yanapuma
|3.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
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