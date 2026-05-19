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Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo B
Así marcha el Grupo B de la Copa Libertadores 2026, con Universitario, Nacional de Uruguay, Deportes Tolima y Coquimbo Unido.
El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 es uno de los más parejos del campeonato. Coquimbo Unido goleó a Deportes Tolima y es el único líder con 10 unidades, seguido de Deportes Tolima con 7, mientras que Universitario y Nacional tienen 4 unidades. Los cremas y el conjunto uruguayo se medirán en un partido de pronóstico reservado. El perdedor quedará eliminado del torneo continental.
PUEDES VER: ¿A que hora juega Universitario vs. Nacional y dónde ver partido por Copa Libertadores 2026?
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Coquimbo Unido
|5
|+3
|10
|2. Deportes Tolima
|5
|1
|7
|3. Universitario
|4
|-1
|4
|4. Nacional
|4
|-3
|4
Programación de la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores
Martes 19 de mayo
- 5.00 p. m. | Coquimbo Unido 3-0 Deportes Tolima - Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
Miércoles 20 de mayo
- 5.00 p. m. | Nacional vs. Universitario - Estadio Gran Parque Central.
Los cremas y Nacional se verán las caras en un partido con sabor a revancha. En la ida, Universitario venció al cuadro uruguayo. Ahora, ambos equipos llegan a la contienda con la necesidad de sumar los tres puntos para no despedirse de la Copa Libertadores.
La gran novedad estará en el banquillo crema. Héctor Cúper tendrá su debut como entrenador de Universitario. Tras un mal inicio de temporada, la U decidió apostar por el experimentado estratega argentino.
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