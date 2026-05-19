0
EN DIRECTO
Boca Juniors vs Cruzeiro por Copa Libertadores

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo B

Así marcha el Grupo B de la Copa Libertadores 2026, con Universitario, Nacional de Uruguay, Deportes Tolima y Coquimbo Unido.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 con Universitario, Nacional, Tolima y Coquimbo.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 con Universitario, Nacional, Tolima y Coquimbo. | Composición Líbero
COMPARTIR

El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 es uno de los más parejos del campeonato. Coquimbo Unido goleó a Deportes Tolima y es el único líder con 10 unidades, seguido de Deportes Tolima con 7, mientras que Universitario y Nacional tienen 4 unidades. Los cremas y el conjunto uruguayo se medirán en un partido de pronóstico reservado. El perdedor quedará eliminado del torneo continental.

A qué hora juega y dónde ver el partido entre Universitario vs. Nacional por Copa Libertadores.

PUEDES VER: ¿A que hora juega Universitario vs. Nacional y dónde ver partido por Copa Libertadores 2026?

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores

EquiposPJDGPuntos
1. Coquimbo Unido5+310
2. Deportes Tolima517
3. Universitario4-14
4. Nacional4-34

Programación de la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores

Martes 19 de mayo

  • 5.00 p. m. | Coquimbo Unido 3-0 Deportes Tolima - Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Miércoles 20 de mayo

  • 5.00 p. m. | Nacional vs. Universitario - Estadio Gran Parque Central.

Los cremas y Nacional se verán las caras en un partido con sabor a revancha. En la ida, Universitario venció al cuadro uruguayo. Ahora, ambos equipos llegan a la contienda con la necesidad de sumar los tres puntos para no despedirse de la Copa Libertadores.

La gran novedad estará en el banquillo crema. Héctor Cúper tendrá su debut como entrenador de Universitario. Tras un mal inicio de temporada, la U decidió apostar por el experimentado estratega argentino.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo B

  2. TRANSMISIÓN Boca Juniors vs Cruzeiro EN VIVO por la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar

Panini

Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano