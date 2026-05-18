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¿A que hora juega Universitario vs. Nacional y dónde ver partido por Copa Libertadores 2026?
Horarios y canales para ver EN VIVO el partido entre Universitario vs. Nacional por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Universitario y Nacional se juegan su penúltima oportunidad de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Ambos equipos no pueden perder, porque eso significaría su eliminación del torneo continental. Universitario no atraviesa su mejor momento, pero con Héctor Cúper buscará recuperar el brillo que le permitió ganar el tricampeonato. Por su parte, el Bolso no quiere fallarles a sus hinchas ni dejar pasar la oportunidad de pelear en el Grupo B.
¿Cuándo juega Universitario vs. Nacional?
El partido entre Universitario y Nacional, en el Gran Parque Central, por la quinta fecha del Grupo B, se realizará este miércoles 20 de mayo.
¿A qué hora juega Universitario vs. Nacional 2026?
|País
|Horarios
|Perú
|5:00 p.m.
|Uruguay
|7:00 p.m.
|Ecuador
|5:00 p.m.
|Colombia
|5:00 p.m.
|Chile
|6:00 p.m.
|Venezuela
|6:00 p.m.
|Bolivia
|6:00 p.m.
|Argentina
|7:00 p.m.
|Paraguay
|7:00 p.m.
|Brasil
|7:00 p.m.
|México
|4:00 p.m.
¿A qué hora juega Universitario vs. Nacional en Estados Unidos?
- Hora del Este (ET): 6.00 p. m.
- Hora del Centro (CT): 5.00 p. m.
- Hora de la Montaña (MT): 4.00 p. m.
- Hora del Pacífico (PT): 3.00 p. m.
¿Dónde ver Universitario vs. Nacional?
La transmisión del partido entre Universitario y Nacional estará a cargo de ESPN y Disney Plus para los territorios peruano y uruguayo. En Estados Unidos, el duelo se podrá ver por beIN Sports y, en Brasil, por Paramount+.
Universitario vs. Nacional: entradas
- Abdón Porte: $115 (socio Atilio), $230 (socio full), $345 (socio estándar) y $460 (generales).
- Codo: $253 (socio), $505 (socio full), $758 (socio estándar) y $1010 (generales).
- Atilio García (laterales): $255 (socio), $510 (socio full), $765 (socio estándar) y $1020 (generales).
- Atilio García (central): $375 (socio), $750 (socio full), $1125 (socio estándar) y $1500 (generales).
- José María Delgado: $540 (socio), $1080 (socio full), $1620 (socio estándar) y $2160 (generales).
Universitario vs. Nacional: apuestas
|Apuestas
|Nacional
|Empate
|Universitario
|Betsson
|1.82
|3.35
|4.45
|Betano
|1.85
|3.45
|4.55
|Bet365
|1.90
|3.40
|4.33
|1xBet
|1.89
|3.50
|4.43
|CoolBet
|1.90
|3.40
|4.30
|DoradoBet
|1.90
|3.50
|4.33
Para las principales casas de apuestas, Nacional es favorito para llevarse el triunfo.
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