0
EN DIRECTO
Así quedó la tabla de la Liga 1 tras la victoria de Los Chankas

¿A que hora juega Universitario vs. Nacional y dónde ver partido por Copa Libertadores 2026?

Horarios y canales para ver EN VIVO el partido entre Universitario vs. Nacional por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Jesús Yupanqui
A qué hora juega y dónde ver el partido entre Universitario vs. Nacional por Copa Libertadores.
A qué hora juega y dónde ver el partido entre Universitario vs. Nacional por Copa Libertadores. | FOTO: Conmebol Libertadores
COMPARTIR

Universitario y Nacional se juegan su penúltima oportunidad de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Ambos equipos no pueden perder, porque eso significaría su eliminación del torneo continental. Universitario no atraviesa su mejor momento, pero con Héctor Cúper buscará recuperar el brillo que le permitió ganar el tricampeonato. Por su parte, el Bolso no quiere fallarles a sus hinchas ni dejar pasar la oportunidad de pelear en el Grupo B.

Cana para ver el partido entre Sporting Cristal vs Junior. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

¿Cuándo juega Universitario vs. Nacional?

El partido entre Universitario y Nacional, en el Gran Parque Central, por la quinta fecha del Grupo B, se realizará este miércoles 20 de mayo.

¿A qué hora juega Universitario vs. Nacional 2026?

PaísHorarios
Perú5:00 p.m.
Uruguay7:00 p.m.
Ecuador5:00 p.m.
Colombia5:00 p.m.
Chile6:00 p.m.
Venezuela6:00 p.m.
Bolivia6:00 p.m.
Argentina7:00 p.m.
Paraguay7:00 p.m.
Brasil7:00 p.m.
México4:00 p.m.

¿A qué hora juega Universitario vs. Nacional en Estados Unidos?

  • Hora del Este (ET): 6.00 p. m.
  • Hora del Centro (CT): 5.00 p. m.
  • Hora de la Montaña (MT): 4.00 p. m.
  • Hora del Pacífico (PT): 3.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs. Nacional?

La transmisión del partido entre Universitario y Nacional estará a cargo de ESPN y Disney Plus para los territorios peruano y uruguayo. En Estados Unidos, el duelo se podrá ver por beIN Sports y, en Brasil, por Paramount+.

Universitario vs. Nacional: entradas

  • Abdón Porte: $115 (socio Atilio), $230 (socio full), $345 (socio estándar) y $460 (generales).
  • Codo: $253 (socio), $505 (socio full), $758 (socio estándar) y $1010 (generales).
  • Atilio García (laterales): $255 (socio), $510 (socio full), $765 (socio estándar) y $1020 (generales).
  • Atilio García (central): $375 (socio), $750 (socio full), $1125 (socio estándar) y $1500 (generales).
  • José María Delgado: $540 (socio), $1080 (socio full), $1620 (socio estándar) y $2160 (generales).

Universitario vs. Nacional: apuestas

ApuestasNacionalEmpateUniversitario
Betsson1.823.354.45
Betano1.853.454.55
Bet3651.903.404.33
1xBet1.893.504.43
CoolBet1.903.404.30
DoradoBet1.903.504.33

Para las principales casas de apuestas, Nacional es favorito para llevarse el triunfo.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

  2. Canal confirmado para ver partido de Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores

  3. ¡Confirmado! José Mourinho regresa para ser DT del Real Madrid: todos los detalles del acuerdo

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano