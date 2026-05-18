ExDT de la selección peruana busca remecer el mercado fichando por histórico club

Un exentrenador de la selección peruana, que desde su salida ha estado en para tras no cumplir las expectativas, se prepara para dar el gran salto en su carrera fichando por un sorpresivo club que juega en altura.

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Se trata de Óscar Ibáñez, quien no terminó nada bien con la Bicolor y está siendo seguido por Oriente Petrolero, importante equipo que buscará hacerse con sus servicios. Esto de acuerdo a información del periodista Marcello Merizalde.

“Óscar Ibáñez con grandes chances de entrenar a Oriente Petrolero. El ex DT de la Selección Peruana pica en punta entre los candidatos y pronto se daría la primera reunión”, informó el periodista.

Ibáñez estaría en los planes de Oriente Petrolero

Esta información surge luego de la destitución del entrenador David González, quien dejó de ser parte del plantel. Cabe señalar que, de momento, no hay nada oficial. No obstante, la posibilidad de que Ibáñez asuma las riendas del equipo boliviano gana fuerza con el paso de las horas.

¿Cómo le va a Oriente Petrolero en la liga boliviana?

En la actualidad, el cuadro boliviano se ubica en la séptima posición de la liga. El equipo registra tres victorias, un empate y tres derrotas, resultados que lo dejan a siete puntos del líder, The Strongest, uno de los clubes que todavía se mantiene invicto en el torneo.