Christian Cueva responde a Ibáñez tras no convocarlo en Eliminatorias 2026: "No lo comparto"

Uno de los jugadores que sorprendió en este mercado de pases de la Liga 1 2026 fue Christian Cueva. El volante nacional llegó a un acuerdo con Juan Pablo II y se ha comenzado a preparar para el inicio del certamen. Sin embargo, en los últimos días fue protagonista de un tenso momento con Renato Tapia, así como todo lo que se vivió con su ausencia en la selección peruana.

Christian Cueva responde a Renato Tapia

Luego de conocer el polémico tweet de Renato Tapia en el que decía "Dime donde trabajas y te diré quién eres", Christian Cueva respondió, en una entrevista al periodista Raúl Romero de Teledeportes, que sintió muy directo esa publicación hacia su persona, ya que cree que le incomodó lo dicho en una entrevista sobre el presente de la selección peruana.

Siguiendo esa línea, se le consultó por si había un resentimiento con Óscar Ibáñez, ex DT de la Bicolor, tras con convocarlo a la selección peruana para las Eliminatorias 2026. Christian Cueva indicó que quedó fuera por aspectos extrafutbolísticos, lo cual no comparte al día de hoy.

"¿Renato Tapia se incomodó con mis declaraciones? Pienso que sí. Siendo directo, sí. ¿Resentimiento con Ibáñez? La no convocatoria fue algo extrafutbolístico, particularmente no lo comparto. Nadie aquí actúa para el mal de la selección", declaró en entrevista a Raúl Romero en Teledeportes.

(VIDEO: Teledeportes)

Christian Cueva jugará la Liga 1 2026

Tras su etapa en Emelec de Ecuador, Christian Cueva decidió aceptar la oferta de Juan Pablo II y afrontar a sus 34 años un nuevo reto en su carrera profesional. Ahora, afrontará la Liga 1 2026 con el objetivo de ser figura en el plantel de Chongoyape, sabiendo que debe mantener la categoría y anhelar una clasificación a un torneo internacional.