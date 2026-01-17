Galván dio rotundo comentario sobre Renato Tapia tras polémicas declaraciones: "Es..."

Renato Tapia y Christian Cueva protagonizan un enfrentamiento luego de que el volante saliera al frente para declarar en contra de la Federación Peruana de Fútbol y revelara que en la selección existe la hipocresía. Ante ello, quien salió a hablar sobre el 'capitán del futuro' fue Carlos Galván.

Carlos Galván dio rotunda revelación sobre Renato Tapia tras pelea con Christian Cueva

Después de que el volante de Al-Wasl, Renato Tapia, saliera al frente para criticar la gestión de Agustín Lozano, argumentando que muchas personas están descontentas con seguir trabajando en la Federación Peruana y que existe hipocresía hacia los seleccionados, Christian Cueva salió a declarar que no comparte esas afirmaciones y que considera que hay un momento para todo.

Ante esto, el 'Cabezón' no se guardó nada y colgó un mensaje en su cuenta de Twitter en donde da a entender que 'Aladino' solo defiende los intereses de Lozano, ya que es el dueño del club en el que actualmente juega.

Tras ello, el exjugador de Universitario de Deportes, Galván, no quería quedarse sin opinar sobre la reciente controversia que involucra a Tapia, Cueva, la selección peruana y la FPF.

Video: Blanco y Negro

"Me parece que Tapia se equivocó, Cueva no creo que se haya equivocado, obviamente que tiene que defender lo suyo, es obvio. No sé cómo será la relación que tengan. Yo no defiendo a Cueva, él está defendiendo sus intereses. No olvidemos que está en el club donde el dueño es Lozano. Yo no voy a defender a nadie", comenzó diciendo en su programa 'Blanco y Negro'.

"La verdad es que Tapia sí se equivocó. En mi opinión, Tapia era partidario de Lozano, se llevaba muy bien con él, esa es mi opinión. Tiene una buena relación con él, pero no se lleva bien con Ferrari; por lo tanto, pasó a ser anti-Lozano porque es anti-Ferrari, esa es la realidad. Cueva hoy tiene que hablar bien de Lozano porque fichó por Juan Pablo II, entonces era obvio que iba a haber un choque", concluyó.

Según relata Carlos Galván, Renato Tapia estaba a favor de la gestión de Agustín Lozano en la FPF, pero con la llegada de Jean Ferrari todo cambió, y desde entonces se volvió crítico habitual de todas las decisiones.

Por ello, el exfutbolista de Universitario siente que Tapia se equivocó rotundamente al comentar sobre la selección peruana y lo que le toca a Cueva es simplemente defender sus intereses, algo que no ve mal, según Galván.