Renato Tapia lanza polémico tweet como presunta respuesta a Christian Cueva: "Dime dónde trabajas y..."

En las últimas horas, Renato Tapia generó un sinfín de reacciones tras sus fuertes declaraciones sobre el presente de la selección peruana y la FPF. Ante ello, uno de los jugadores que se pronunció fue Christian Cueva, quien indicó que "no comparte" las palabras del volante nacional en medio de la incertidumbre que vive la Bicolor.

"¿Hay hipocresía en la selección? Sí, eso seguro, pero ya queda en uno mismo. No creo que sea… ahora van a decir que 'Renato Tapia dijo que había hipocresía en la selección', ahora voy a salir en todos los periódicos, pero yo creo que tus acciones denotan lo que uno dice o no dice", manifestó Renato Tapia al programa "Doble Punta".

Ante esto, Christian Cueva dio declaraciones a Ovación por lo manifestado por Renato Tapia, el cual tuvo una postura de no compartir lo dicho por el considero "Capitán del Futuro".

"Si bien es cierto que me saltó la noticia, particularmente, me parece que los momentos para hablar o para salir a hablar no eran. No es el momento para que Renato haya salido a hablar. No lo comparto. Es un compañero que siempre voy a respetar, que siempre le voy a desear lo mejor. Creo que es algo que en su momento, cuando nosotros estuvimos ahí y cosas que se pudieron mejorar o tenían que solucionarse, se tuvo que hablar", manifestó 'Aladino'.

¿Renato Tapia respondió a Christian Cueva?

En horas de la madrugada en Perú, Renato Tapia sorprendió en su cuenta de 'X' y dejó un polémico comentario que miles de cibernautas han tomado como respuesta a Christian Cueva. El volante nacional está en la mira de aficionados en medio de la crisis que vive la selección peruana que no clasificó por segunda vez consecutiva a una Copa del Mundo.

"Dime donde trabajas y te diré quien eres", manifestó Renato Tapia en su cuenta de 'X', sabiendo que hoy por hoy Christian Cueva fue uno de los flamantes refuerzos de Juan Pablo II, club que tiene como dueño Agustín Lozano, presidente de la FPF.