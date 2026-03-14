Bolivia vs. Trinidad y Tobago EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver amistoso internacional

No te pierdas el partido entre Bolivia vs Trinidad y Tobago en un nuevo amistoso internacional que se llevará a cabo en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, este domingo 15 de marzo desde las 17.30 horas de Lima y 18.30 horas de La Paz. A continuación te brindamos todos los detalles para que disfrute del encuentro que disputará La Verde como preparativo para el repechaje al Mundial de la FIFA.

La selección boliviana sigue calentando para lo que será el duelo ante Surinam por un boleto a la Copa del Mundo. Por ello, el cuadro de la Conmebol chocará con un conocido elenco de la Concacaf con el objetivo de irse familiarizando con su rival a vencer. Óscar Villegas planea salir con todo para conseguir la victoria en casa.

Bolivia vs. Trinidad y Tobago: horarios

Estos son los horarios:

México y Costa Rica: 16.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 17.30 horas

Bolivia y Venezuela: 18.30 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 19.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Bolivia vs. Trinidad y Tobago?

La transmisión del partido entre las selecciones de Bolivia vs. Trinidad y Tobago será mediante la señal de Unitel para todo el territorio altiplánico. Además, podrás ver el duelo totalmente online en FBF Play. Por último, aquí en Líbero te brindaremos el resumen del compromiso una vez este haya culminado.

Convocados de Bolivia

Vale precisar que los convocados ante Trinidad y Tobago serán los mismos que para el repechaje:

Arqueros: Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea.

Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea. Defensas: Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala.

Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala. Volantes: Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar.

Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar. Delanteros: Víctor Abrego, Miguel Terceros, Jesús Naraude, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Juan Godoy.

Bolivia vs. Trinidad y Tobago: posibles alineaciones

Bolivia: Carlos Lampe; Luis Paz, Marcelo Torrez, Richet Gómez, Lucas Macazaga; Ramiro Vaca, Ervin Vaca, Moises Villarroel, Carlos Melgar; Bruno Miranda, Fernando Nava.

Trinidad y Tobago: Marvin Phillip; Kobi Henry, Jerrin Jackie, Déron Payne; Noah Powder, Steffen Yeates, Andre Rampersad; Real Gill, Kevin Molino, Nathaniel James, Ryan Telfer.

¿Cuándo es el repechaje a la Copa del Mundo?

Bolivia enfrentará a Surinam este jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey (México). El vencedor de esta llave pasará a la ‘final’ ante Irak por un pase a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Es decir, la Verde necesita ganar todavía dos encuentros para acudir a la cita internacional.