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Perú vs Haití amistoso

Haití anotó el 1-0 ante Perú tras un grosero error de André Carrillo: así fue el tanto de Wilson Isidor

¿Qué hiciste, Carrillo? La Culebra peruana no pudo controlar el balón, se lo robaron y Wilson Isidor anotó rápidamente el 1-0 en el Perú vs. Haití.

Gary Huaman
La selección centroamericana abrió el marcador ante Perú a los 15 minutos.
La selección centroamericana abrió el marcador ante Perú a los 15 minutos. | Foto: captura/ATV
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La selección peruana enfrentó a Haití en un amistoso internacional previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Encuentro que empezó con bastantes dificultades para los dirigidos por Mano Menezes, pues antes de los 20 minutos ya estaban perdiendo gracias al gol de Wilson Isidor producto de un tremendo error de André Carrillo.

Perú vs. Haití EN VIVO HOY por un partido amistoso internacional desde Miami, Estados Unidos.

PUEDES VER: Perú vs. Haití EN VIVO HOY: transmisión del partido amistoso

Sucede que sobre los 15’ de la primera parte, el futbolista de Corinthians recibió el balón cerca de la mitad de la cancha, pero no logró controlbar bien y un haitiano le robó el balón. Luego, iniciaron un gran contraataque en tan pocos segundos que acabó un gran definición de Wilson Isidor sobre encima de Pedro Gallese para anotar abrir el marcador en el Nu Stadium en Miami.

Perú vs Haití: así fue el gol de Wilson Isidor para el 1-0

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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