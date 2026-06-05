Haití anotó el 1-0 ante Perú tras un grosero error de André Carrillo: así fue el tanto de Wilson Isidor

La selección peruana enfrentó a Haití en un amistoso internacional previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Encuentro que empezó con bastantes dificultades para los dirigidos por Mano Menezes, pues antes de los 20 minutos ya estaban perdiendo gracias al gol de Wilson Isidor producto de un tremendo error de André Carrillo.

Sucede que sobre los 15’ de la primera parte, el futbolista de Corinthians recibió el balón cerca de la mitad de la cancha, pero no logró controlbar bien y un haitiano le robó el balón. Luego, iniciaron un gran contraataque en tan pocos segundos que acabó un gran definición de Wilson Isidor sobre encima de Pedro Gallese para anotar abrir el marcador en el Nu Stadium en Miami.

Perú vs Haití: así fue el gol de Wilson Isidor para el 1-0