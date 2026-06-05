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Exjugador de Universitario dio potente opinión tras desconvocatoria de Valera: "Llamémosle casualidad"

Un exjugador de Universitario no dudó en cuestionar la desconvocatoria por lesión de Alex Valera para los amistosos de la selección peruana.

Antonio Vidal
Exfigura de Universitario habló sobre desconvocatoria de Alex Valera. Foto: composición Líbero
Exfigura de Universitario habló sobre desconvocatoria de Alex Valera. Foto: composición Líbero
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En los últimos tiempos, Alex Valera ha sido muy cuestionado debido a su supuesto bajo compromiso con la selección peruana. El delantero de Universitario no ha tenido la mejor de las suertes con la Bicolor, pues ya son varias las ocasiones en las que ha sido convocado. Sin embargo, poco después es baja por alguna lesión que le impide sumarse al combinado nacional, tal como ocurrió en esta última ocasión.

Las diferencias de valor entre Perú y Haití previo a su amistosos. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: Perú vs Haití y la abismal diferencia de valor: dos jugadores valen más que la selección peruana

En ese sentido, tras la reciente convocatoria de Mano Menezes, en la que Valera terminó siendo desconvocado, un exreferente de la ‘U’ habló fuerte y claro sobre la situación. Se trata de Johan Fano, quien en una reciente entrevista para el programa 'Fuera de Juego' dio su opinión al respecto.

Video: +QTV

“Llamémosle casualidad, circunstancias, no sé. Cada uno va emitir su opinión respecto a lo que considere, pero lastimosamente muchos pueden creer que él no quiere estar, para otros se da esa circunstancia de las lesiones, pero el que quiere estar, va a estar; esa es la respuesta”, fueron las primeras palabras del ‘Gavilán’.

Con respecto a la lesión del delantero crema, Fano no dudó en que sea este el motivo por el cual es baja para los amistosos fecha FIFA. “El que quiere estar, va a estar lesionado o no. En su tiempo nos tocó el peor momento de la selección peruana y estuvimos los que quisimos estar. Así lesionados o no pusimos en el pecho en un momento difícil”.

Eso ya es un tema netamente personal. Acá nadie puede obligar a nadie a hacer algo que no quiere o que sí quiere. Sencillamente, las cosas pasan por un tema personal, donde cada uno es libre de tomar la decisión que quiere. Para mí la camiseta de la selección peruana es sagrada y es el sueño de todo muchacho. Cantar un himno es lo más sagrado que hay”, finalizó el exdelantero crema.

¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Haití?

Este compromiso se podrá seguir desde las 7.00 p. m. en suelo peruano y podrás verlo a través de la señal de América TV (canal 4) y ATV (canal 9). También podrá verse en la plataforma de pago Movistar Deportes (canal 3 de Movistar TV), según la preferencia del espectador.

De igual forma, existe la posibilidad de seguirlo en vivo por internet mediante las aplicaciones de América TV GO y Movistar TV App, disponibles en PC, Smart TV y teléfono móvil.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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