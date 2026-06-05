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Previa de Perú vs Haití

Erick Noriega y su postura tras exigente pedido de Menezes previo al Perú vs Haití: "No tenemos..."

Previo al duelo contra Haití, el jugador de Gremio habló sobre lo que vienen trabajando bajo las ordenes de Mano Menezes.

Antonio Vidal
Erick Noriega habló previo al Perú vs Haití. Foto: composición Líbero/Desvelados por el Mundial/ESPN
Erick Noriega habló previo al Perú vs Haití. Foto: composición Líbero/Desvelados por el Mundial/ESPN
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Este viernes 5 de junio, la selección peruana tendrá un importante compromiso ante Haití por la fecha FIFA. El combinado nacional, bajo las órdenes de Mano Menezes, se muestra optimista de cara a este encuentro, algo que dejó en claro Erick Noriega, figura de Gremio, quien habló para las cámaras del programa Desvelados por el Mundial.

Perú y Haití juegan EN VIVO este viernes por un partido amistoso previo al Mundial 2026.

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Para el ‘Samurai’, que se perfila para ser titular en este partido, dio a conocer que se sienten bastante motivados.

"Bastante motivado, emocionado de tener esta oportunidad de poder representar nuevamente a la selección y preparado de hacer lo mejor en el campo y conseguir la victoria", fueron las primeras palabras de Noriega.

Erick Noriega y su postura tras exigente pedido de Mano Menezes previo al Perú vs Haití

En otro momento, Noriega dio a conocer el exigente pedido que les hizo el profesor Menezes para estos amistosos. Además, resaltó que ha visto jugar a Haití en su reciente encuentro ante Nueva Zelanda.

Video: Desvelados por el Mundial

"Vimos un poco lo que es el partido que tuvieron ellos contra Nueva Zelanda. Es un rival complicado, bastante rápido, obviamente está con la motivación de que van al Mundial. Pero nosotros estamos preparados para hacerlo nuestro. Creo que venimos trabajando bien estos días que estamos aquí y nada, a ver lo mejor y representar bien al Perú", dijo el pivote.

"Que hagamos las cosas que estamos entrenando. Obviamente no tenemos tanto tiempo de entrenamiento, pero creo que en estos pocos días hemos entendido nuevamente el trabajo que quiere hacer con nosotros, así que a implementarlo ahora en el campo", complementó Noriega.

Erick Noriega y su mensaje para los hinchas de la selección peruana

Asimismo, el defensor tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas peruanos que continúan respaldando a la selección y no pierden la fe en el equipo. Además, les dirigió un pedido especial.

"Siga alentándonos como siempre, estamos bastante contentos del aliento que tenemos con todos los peruanos aquí y arriba a Perú y vamos a ver todo lo mejor", sentenció.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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