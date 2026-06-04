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¿A qué hora juega Perú vs Haití y dónde ver partido amistoso internacional?
No te pierdas el partido Perú vs Haití este viernes 5 de junio en el NU Stadium de Miami. Conoce horarios y canales para seguir este amistoso internacional.
Se viene un vibrante amistoso internacional entre Perú vs Haití, por la fecha FIFA previa al Mundial 2026. El cotejo se jugará en el NU Stadium, recinto donde habitualmente es local el Inter Miami de Lionel Messi. Conoce horarios y canales para ver este compromiso de la Bicolor ante una selección mundialista.
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¿Cuándo juega Perú vs Haití?
Perú juega frente a Haití este viernes 5 de junio, desde el NU Stadium de Miami.
¿A qué hora juega Perú vs Haití?
- Perú, Colombia y Ecuador: 19.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 20.00 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.00 horas
- México: 18.00 horas
- Estados Unidos: 20.00 horas (Miami y Nueva York) y 17.00 horas (Los Ángeles)
- España: 2.00 a. m. del día siguiente
¿Dónde ver Perú vs Haití?
En Perú, el amistoso frente a Haití se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de América TV (canal 4) y ATV (canal 9) en señal abierta. Por su parte, quienes prefieran la televisión por cable tendrán a su disposición la transmisión de Movistar Deportes (canal 3), con una cobertura completa para no perderse ningún detalle del compromiso.
Asimismo, el cotejo se podrá ver por internet y vía streaming a través de las aplicaciones América TV GO y Movistar TV App. Ambas plataformas digitales permitirán a los usuarios seguir cada minuto desde su computadora, smart TV o teléfono móvil.
Perú vs Haití: previa del partido amistoso
La selección peruana afronta una prueba exigente bajo la dirección técnica de Mano Menezes, al medirse ante un rival con una realidad completamente distinta. Mientras la Bicolor busca recuperar su mejor versión competitiva de cara al futuro tras quedar fuera de la cita mundialista, este compromiso representa una evaluación importante para revisar el funcionamiento del equipo y consolidar una nueva idea de juego.
Por su parte, Haití llega a Estados Unidos con el ánimo por las nubes y el cartel de mundialista, mientras afina los últimos detalles tácticos antes de su histórico debut en la Copa del Mundo. El conjunto caribeño viene, además, impulsado por una contundente goleada por 4-0 ante Nueva Zelanda, por lo que exigirá al máximo al bloque defensivo de una escuadra nacional obligada a dar una buena imagen.
Selección peruana se alista para enfrentar a Haití
El historial entre ambas selecciones favorece con claridad a la escuadra nacional. A lo largo de cinco enfrentamientos —dos oficiales y tres amistosos—, Perú se mantiene invicto frente al combinado caribeño, con un saldo de tres victorias y dos empates que buscará ampliar en su próximo compromiso.
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