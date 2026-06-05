¿A qué hora juega Venezuela vs Turquía y en dónde ver partido amistoso?

La selección de Venezuela afrontará un emocionante amistoso frente a un rival de peso como Turquía, que servirá como sparring del combinado mundialista. Para el conjunto turco, este será su último compromiso antes de la Copa del Mundo 2026, mientras que para la vinotinto marcará el comienzo de una preparación importante con la mira puesta en el Mundial 2030.

¿Cuándo juega Venezuela vs. Turquía?

El amistoso internacional entre Venezuela y Turquía se disputará este sábado 6 de junio en el Inter&Co Stadium, en Estados Unidos. La selección turca busca llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Turquía?

El encuentro entre venezolanos y turcos comenzará a las 7.00 p. m. en Perú. Asimismo, te compartimos los horarios correspondientes para distintos países del mundo:

México: 6.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7.00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 8.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs. Turquía EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Venezuela y Turquía podrá verse en directo por Venevisión dentro del territorio venezolano, mientras que el streaming estará disponible en la aplicación de Disney Plus, accesible desde PC, Smart TV y teléfonos móviles para toda Latinoamérica.