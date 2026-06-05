0
EN VIVO
Previa de Perú vs Haití
LO ÚLTIMO
Sporting Cristal anunció el fichaje de Hernán Barcos

¿A qué hora juega Venezuela vs Turquía y en dónde ver partido amistoso?

Conoce el día, la hora y el canal de transmisión para ver el partido amistoso FIFA entre la selección de Venezuela vs. Turquía.

Luis Blancas
¿A qué hora y dónde ver Venezuela vs Turquía?
¿A qué hora y dónde ver Venezuela vs Turquía? | Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección de Venezuela afrontará un emocionante amistoso frente a un rival de peso como Turquía, que servirá como sparring del combinado mundialista. Para el conjunto turco, este será su último compromiso antes de la Copa del Mundo 2026, mientras que para la vinotinto marcará el comienzo de una preparación importante con la mira puesta en el Mundial 2030.

La selección argentina quedó ubicada en el grupo J del Mundial 2026.

PUEDES VER: Argentina en el Mundial 2026: cuándo juega, horario, dónde ver y fixture de partidos

¿Cuándo juega Venezuela vs. Turquía?

El amistoso internacional entre Venezuela y Turquía se disputará este sábado 6 de junio en el Inter&Co Stadium, en Estados Unidos. La selección turca busca llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Turquía?

El encuentro entre venezolanos y turcos comenzará a las 7.00 p. m. en Perú. Asimismo, te compartimos los horarios correspondientes para distintos países del mundo:

  • México: 6.00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 7.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 8.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs. Turquía EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Venezuela y Turquía podrá verse en directo por Venevisión dentro del territorio venezolano, mientras que el streaming estará disponible en la aplicación de Disney Plus, accesible desde PC, Smart TV y teléfonos móviles para toda Latinoamérica.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, viernes 5 de junio: programación, a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO

  2. Sporting Cristal vs. RB Bragantino por playoffs de Copa Sudamericana: fechas y horarios confirmados

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano