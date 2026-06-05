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Brasil vs Egipto EN VIVO: horarios, apuestas y canales para ver partido amistoso
Brasil sigue su preparación para la Copa del Mundo. Los pentacampeones se medirán contra Egipto en un amistoso por fecha FIFA.
Brasil se medirá contra Egipto en el Cleveland Browns Stadium, este sábado 6 de junio, en amistoso internacional por fecha FIFA. Este compromiso, que contará con dos selecciones clasificadas al Mundial 2026, está pactado para empezar a las 5.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Disney Plus.
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El conjunto liderado por Carlo Ancelotti buscará reencontrarse con su identidad futbolística y lograr su sexta Copa del Mundo. Con Vinicius Junior y Neymar como sus máximas estrellas, se ilusiona con hacer la 'fiesta' en Estados Unidos.
Ante Panamá, Brasil mostró un juego agresivo, donde la presión alta y la gambeta se convirtieron en los caminos para lastimar a su rival.
La selección de Brasil buscará el título del Mundial luego de 24 años.
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que para su último amistoso de preparación para el Mundial, Neymar no será convocado.
“Se quedará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia e intensificando la programación de recuperación física”, indicaron. La intención es que el astro brasileño pueda estar en el debut del Mundial.
Carlo Ancelotti se mostró optimista por el estado de Neymar. El estratega brasileño explicó que 'Ney' está cumpliendo con los plazos y que lo van a esperar con tranquilidad, sin forzarlo.
Neymar se lesionó y en Brasil lo esperan para el Mundial.
“Está progresando bien, está trabajando bien, no tenemos prisa”, indicó 'Carletto'. Luego, el estratega ganador de 5 Champions League dejó un firme mensaje: “Esta Copa del Mundo no tiene un favorito, Brasil va a competir con todos”.
¿A qué hora juega Brasil vs Egipto?
- Perú: 5.00 p. m.
- Ecuador: 5.00 p. m.
- Colombia: 5.00 p. m.
- Bolivia: 6.00 p. m.
- Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina: 7.00 p. m.
- Chile: 7.00 p. m.
- Uruguay: 7.00 p. m.
- Paraguay: 7.00 p. m.
- Brasil: 7.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (día siguiente)
Horarios de Brasil vs. Egipto en Estados Unidos
- 6.00 p. m. – hora del Este (ET) (Miami, Nueva York, Washington D. C.)
- 5.00 p. m. – hora Central (CT) (Chicago, Houston)
- 4.00 p. m. – hora de la Montaña (MT) (Denver, Phoenix)
- 3.00 p. m. – hora del Pacífico (PT) (Los Ángeles, Seattle)
¿Dónde ver Brasil vs. Egipto 2026?
La transmisión del amistoso entre Brasil y Egipto estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Perú y América Latina, excepto en territorio brasileño.
En Brasil, el compromiso estará disponible por Sport TV, Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play.
Brasil vs. Egipto: historial
Brasil y Egipto se midieron en dos ocasiones: en 2009 y 2011. En ambos duelos, los pentacampeones salieron airosos.
- 14.11.11 | Brasil 2-0 Egipto
- 15.06.09 | Brasil 4-3 Egipto
Brasil vs. Egipto: pronóstico y apuestas
|Apuestas
|Brasil
|Empate
|Egipto
|Betsson
|1.37
|4.45
|8.30
|Stake
|1.35
|5.10
|8.80
|Betano
|1.38
|5.30
|8.75
|Bet365
|1.33
|5.65
|9.60
|1XBet
|1.35
|5.10
|8.80
Para las principales casas de apuestas, Brasil es favorito para llevarse el triunfo sobre Egipto.
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