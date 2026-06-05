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¿A qué hora juega Brasil vs Egipto y en qué canal ver partido amistoso?

Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido entre Brasil vs Egipto por amistoso internacional de fecha FIFA.

Diego Medina
Brasil y Egipto jugarán por amistoso internacional de fecha FIFA.
Brasil y Egipto jugarán por amistoso internacional de fecha FIFA. | Foto: Composición LÍBERO.
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Es momento de ver un partidazo entre las selecciones de Brasil y Egipto como preparación para el Mundial 2026. Ambas escuadras quieren ser protagonistas en la máxima cita del fútbol, por lo que será su último cotejo para ultimar detalles de su estreno en los respectivos grupos que conformó la FIFA tras el sorteo.

Perú y Haití juegan EN VIVO este viernes por un partido amistoso previo al Mundial 2026.

PUEDES VER: Perú vs. Haití EN VIVO: pronóstico, hora y dónde ver el partido amistoso por fecha FIFA

¿Cuándo juega Brasil vs Egipto?

El partido entre Brasil vs Egipto por un amistoso internacional se juega este sábado 6 de junio en el Huntington Bank Field de Ohio, Estados Unidos. Ambos elencos darán todo de sí para llegar listos a la Copa del Mundo 2026.

¿A qué hora juega Brasil vs Egipto?

El cotejo entre brasileños y egipcios inicia a partir de las 17.00 horas de Perú (19.00 horas de Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 16.00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 17.00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 18.00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 19.00 horas

¿Dónde ver Brasil vs Egipto EN VIVO?

La transmisión del partido entre Brasil vs Egipto se verá en vivo por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, se puede sintonizar vía streaming en el aplicativo de Disney Plus, disponible en PC, Smart TV y teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Brasil vs Egipto

  • Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus Premium
  • Brasil: SporTV, Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
  • España: DAZN
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App

Brasil y Egipto jugarán el Mundial 2026

La selección de Brasil se ubica en el grupo C del Mundial 2026 junto a las selecciones de Marruecos, Haití y Escocia. El debut de la Canarinha será ante los marroquíes. En el caso de Egipto, se encuentra en el grupo G con escuadras como Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. Su estreno en la Copa del Mundo será contra los belgas.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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