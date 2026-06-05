¿A qué hora juega Brasil vs Egipto y en qué canal ver partido amistoso?

Es momento de ver un partidazo entre las selecciones de Brasil y Egipto como preparación para el Mundial 2026. Ambas escuadras quieren ser protagonistas en la máxima cita del fútbol, por lo que será su último cotejo para ultimar detalles de su estreno en los respectivos grupos que conformó la FIFA tras el sorteo.

¿Cuándo juega Brasil vs Egipto?

El partido entre Brasil vs Egipto por un amistoso internacional se juega este sábado 6 de junio en el Huntington Bank Field de Ohio, Estados Unidos. Ambos elencos darán todo de sí para llegar listos a la Copa del Mundo 2026.

¿A qué hora juega Brasil vs Egipto?

El cotejo entre brasileños y egipcios inicia a partir de las 17.00 horas de Perú (19.00 horas de Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 16.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 18.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 19.00 horas

¿Dónde ver Brasil vs Egipto EN VIVO?

La transmisión del partido entre Brasil vs Egipto se verá en vivo por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, se puede sintonizar vía streaming en el aplicativo de Disney Plus, disponible en PC, Smart TV y teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Brasil vs Egipto

Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus Premium

Brasil: SporTV, Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

España: DAZN

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App

Brasil y Egipto jugarán el Mundial 2026

La selección de Brasil se ubica en el grupo C del Mundial 2026 junto a las selecciones de Marruecos, Haití y Escocia. El debut de la Canarinha será ante los marroquíes. En el caso de Egipto, se encuentra en el grupo G con escuadras como Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. Su estreno en la Copa del Mundo será contra los belgas.