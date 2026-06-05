Bolivia vs. Escocia EN VIVO: cuándo juegan, hora y dónde ver el partido amistoso

Las selecciones Bolivia vs. Escocia juegan EN VIVO este sábado un partido amistoso internacional en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. A poco del Mundial 2026, cada nación afrontará este compromiso con objetivos distintos; por ello, intentarán dar lo mejor de sí en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de Unitel, Entel TV y Disney Plus. Asimismo, si quieres seguirlo online gratis, podrás hacerlo por Libero.pe.

Para la selección de Bolivia, la herida de no haber podido clasificar al Mundial 2026 ya parece cicatrizar. Luego de casi tres meses de la derrota ante Irak en el repechaje, la Verde encara este inédito amistoso frente a su similar de Escocia con una nueva ilusión y un proyecto a largo plazo.

Convocados de Bolivia.

El técnico Óscar Villegas sabe que, para empezar a cambiar la historia de su selección, necesita enfrentar a rivales más competitivos y el combinado escocés será un gran termómetro, ya que sí clasificó a la Copa del Mundo y también querrá afinar detalles en su plantel antes de debutar ante Haití en el grupo C.

Luego del repechaje mundialista, Bolivia no ha tenido participación en otro encuentro. Es más, el elenco altiplánico solo ha ganado dos de sus últimos nueve partidos (un empate y seis derrotas), por lo que su estratega tendrá la oportunidad de probar nuevas figuras, al igual que en su próximo amistoso internacional ante Argelia el miércoles 10 de junio.

Por el lado de Escocia —que luego de 28 años estará presente en un Mundial—, volverá a enfrentarse a una selección de Conmebol luego de perder 2-0 ante Perú en mayo del 2018. Además, el entrenador Steve Clarke tendrá que afrontar este partido sin la presencia de una de sus figuras: Billy Gilmour (del Napoli de Italia), quien se lesionó la rodilla en el reciente amistoso contra Curazao y será reemplazado por el joven Tyler Fletcher, de 19 años y jugador del Manchester United.

Bolivia vs. Escocia: horario del partido amistoso

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Bolivia vs. Escocia?

Bolivia: Unitel y Entel TV

Brasil: ESPN y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: Disney Plus

México y Centroamérica: ESPN 3 y Disney Plus

España: DAZN

Estados Unidos: ESPN Deportes

Bolivia vs. Escocia: alineaciones probables

Bolivia: Guillermo Viscarra; Lucas Macazaga, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca; Miguel Terceros, Moisés Paniagua y Nabil Nacif.

Escocia: Craig Gordon; Aaron Hickey, John Souttar, Andrew Robertson, Scott McKenna; Tyler Fletcher, Kenny McLean, Ryan Christie; George Hirst, Ben Doak y Lawrence Shankland.