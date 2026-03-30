Bolivia vs. Irak EN VIVO: a qué hora, alineaciones, apuestas y dónde ver el repechaje Mundial 2026

La ilusión de todo un país está a noventa minutos de concretarse. Bolivia buscará volver a una Copa del Mundo tras 32 años de ausencia. La ‘Verde’ se medirá contra Irak en la final del repechaje para el Mundial 2026, este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey. Este vibrante compromiso iniciará a las 10.00 p. m. (de Perú), 9.00 p. m. (de México) y 11.00 p. m. (boliviano). La transmisión estará a cargo de DSports, DGO, Entel TV y Unitel.

Después de voltear el partido a Surinam, Bolivia se ilusiona con hacer historia y lograr su boleto a la máxima fiesta del fútbol, donde se ubicará en el Grupo I junto a Francia de Kylian Mbappé, Senegal de Sadio Mané y Noruega de Erling Haaland.

El entrenador de la Verde, Óscar Villegas, habló en conferencia de prensa previo al partido de Irak. El estratega boliviano no dudó en resaltar la fortaleza del grupo y aseguró que, a pesar de la importancia del compromiso, sus jugadores están comprometidos e ilusionados con regalar una alegría a sus compatriotas.

El entrenador de Bolivia ilusionado con hacer historia.

“Esperemos que todo esto se pueda demostrar mañana (martes), que festejemos todos y que el mérito sea desde el presidente de la Federación hasta el utilero, hasta todos los que han sido parte de esto. Nadie es más importante que todos juntos”, indicó Villegas.

También, el entrenador contó que cuentan con la experiencia de disputar la fase previa, lo que les permitirá manejar bien la carga emocional y desarrollar un destacado papel futbolístico, imponiendo su idea desde el primer minuto del compromiso.

“Que sea una ventaja para nosotros, que el haber jugado ya en este escenario nos sirva como ventaja, como carga emocional, pero hay también motivación especial de estar ya en este momento que tanto soñamos, así que nosotros esperamos que todo juegue a nuestro favor y tengamos mañana una selección fuerte, que juegue tranquila porque tenemos a jugadores con muchísima capacidad”, puntualizó.

Finalmente, Villegas elogió a su rival del turno. Considera que es una selección que realiza sus transiciones rápidas, cuenta con jugadores que están en ligas competitivas y necesitan estar concentrados para evitar peligro en su campo.

“Consideramos que es una excelente selección, el ranking lo marca, está mucho más arriba y es porque ha hecho cosas muy buenas. Tiene una liga que es bastante competitiva, tiene jugadores también fuera en ligas interesantes y sabemos su potencial; tiene un juego bastante directo y debemos tomar todas las previsiones”, señaló.

Para muchos, Irak es el favorito para llevarse el triunfo sobre Bolivia. Sin embargo, el DT Graham Arnold pidió mesura y resaltó que la ‘Verde’ es un equipo con jóvenes jugadores que te pueden marcar la diferencia en cualquier sector del campo.

“Es un equipo joven, con mucha energía. Tiene jugadores de calidad individual, pero nosotros también tenemos jugadores jóvenes. Me concentro solo un 20% en el rival porque no puedo controlarlo, pero sí a mi equipo”, explicó el australiano.

Graham Arnold se pronunció sobre el duelo ante Bolivia

Finalmente, el entrenador australiano reconoció que cuenta con su mejor plantilla y expresó su emoción por representar a Irak; señaló que fue un honor asumir este reto y dará su mayor esfuerzo para lograr el objetivo.

“Ha sido un honor entrenar a Irak.Representar a 46 millones de personas es especial. Esta es la primera vez que he tenido la mejor plantilla de jugadores disponible: estamos en nuestro mejor momento, todos están en forma y listos para jugar”, concluyó.

¿Cuándo juega Bolivia vs. Irak?

El partido entre Bolivia e Irak por el repechaje para el Mundial 2026 se realizará este martes 31 de marzo de 2026 en Monterrey, México.

¿A qué hora juega Bolivia vs. Irak?

México: 9.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 11.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 10.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 12.00 a. m. (día siguiente)

España: 4.00 a. m. (día siguiente)

Estados Unidos: 11.00 p. m. (ET), 10.00 p. m. (CT), 9.00 p. m. (MT) y 8.00 p. m. (PT)

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak?

La transmisión del partido entre Bolivia entre Irak estará a cargo de DSports para Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. En territorio boliviano sigue el duelo por Unitel, Bolivia TV y Entel TV.

En Estados Unidos el compromiso estará disponible en los siguientes canales: FOX Sports (en inglés), Telemundo Deportes y ViX (en español).

Bolivia vs. Irak: Historial

Solo se han enfrentado en una oportunidad. El 20 de noviembre de 2018 se realizó el único compromiso entre ambas selecciones. El resultado fue 0-0 y se realizó en los Emiratos Árabes Unidos.

Bolivia vs. Irak: Apuestas

Apuestas Irak Empate Bolivia Betsson 2.48 3.15 2.78 Betano 2.65 2.90 2.87 Bet365 2.63 3.20 2.80 1xBet 2.69 3.08 2.93 CoolBet 2.70 3.10 2.80 DoradoBet 2.75 3.00 3.00

Bolivia vs. Irak: Posible alineación

Posible alineación de Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Morales; Héctor Cuellar, Ramiro Vaca, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Robson Matheus y Enzo Monteiro.

Posible alineación de Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahsen, Merchas Doshi; Ali Jassim, Kevin Yakob, Peter Qwarqis, Amir Al Ammari; Ali Al Hamadi y Aymedn Hussein.

¿Dónde juega Bolivia vs. Irak?

Estadio Monterrey es el recinto donde se jugará el Bolivia vs Irak

El Estadio BBVA se encuentra ubicado en Monterrey, México. Se le conoce como el ‘Gigante de Acero’ y tiene una capacidad para 53,529 personas. Su inauguración fue el 2 de agosto de 2015.