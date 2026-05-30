El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se encarga de investigar y difundir datos relevantes sobre los sismos que se registran a diario en el país. Esta labor es esencial, ya que Perú está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas más activas sísmicamente a nivel global. La información que brinda el IGP es clave para la prevención de desastres y la salvaguarda de la ciudadanía. A continuación, se presentan los informes más recientes para hoy, sábado 30 de mayo.

Temblor en Perú HOY, sábado 30 de mayo 2026 EN VIVO, según IGP 09:40 Bienvenidos Revisa toda la información EN VIVO sobre el Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre todos los sismos que ocurren HOY, sábado 30 de mayo en el territorio nacional.

¿Cómo se registran los sismos en Perú?

El Centro Nacional de Sismología (CENSIS) tiene la responsabilidad de recopilar los datos sísmicos en Perú mediante la Red Sísmica Nacional, creada bajo la norma DS-0017-2018-MINAM. Esta red se integra por sensores que registran velocidad, aceleración y desplazamiento, ubicados en diferentes zonas del país. Gracias a esta infraestructura, se logra detectar un temblor en cuestión de segundos, permitiendo determinar tanto su magnitud como su ubicación precisa.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Agua potable y alimentos no perecibles (enlatados, galletas, barras energéticas).

Linterna con pilas de repuesto.

Radio portátil para escuchar información oficial.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.

Mascarillas y alcohol en gel.

Documentos importantes en bolsa hermética (DNI, partidas, tarjetas).

Dinero en efectivo en monedas y billetes pequeños.

Ropa abrigadora, manta y poncho impermeable.

Silbato para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.

Cargador portátil para celular.

Artículos de higiene personal y papel higiénico.

Alimentos y accesorios para bebés, adultos mayores o mascotas si es necesario.

¿Cómo saber dónde es el epicentro?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda datos en tiempo real sobre cada sismo, detallando la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud del evento. Esta información es necesaria para que la población pueda localizar con precisión el lugar del fenómeno y evaluar su impacto en las zonas cercanas. Asimismo, la institución resalta que todos los reportes oficiales se encuentran accesibles en sus plataformas informativas, donde se actualizan constantemente los últimos sismos registrados en el país.