¡Atención! Con la finalidad de mejorar la preparación de la ciudadanía ante emergencias y desastres naturales, se llevará a cabo el Simulacro Nacional Multipeligro 2026 este viernes 29 de mayo. La iniciativa contará con la participación de diversas instituciones públicas, colegios, empresas y ciudadanos de distintas regiones del país. Con ello, se busca concientizar a la población sobre los riesgos asociados a fenómenos naturales, luego de los últimos eventos sísmicos, como el terremoto de magnitud 7.9 que tuvo lugar en Chile.

Simulacro Nacional Multipeligro será este 29 de mayo: a qué hora y cómo identificar las zonas seguras

El simulacro se realizará este viernes 29 de mayo a las 10.00 a. m. en todo el territorio peruano. Esta actividad incluirá la simulación de diversos escenarios de emergencia, tales como sismos, tsunamis, lluvias intensas y otros fenómenos vinculados con los desastres naturales.

Simulacro Nacional Multipeligro será este 29 de mayo: a qué hora y cómo identificar las zonas seguras.

Frente a este evento, las autoridades han instado a que familias, instituciones educativas y trabajadores se involucren de manera activa en el ejercicio, ya que esto facilitará la identificación de rutas de evacuación, zonas seguras y posibles puntos críticos en caso de una emergencia real.

¿Cómo identificar las zonas seguras en el Simulacro Nacional?

Durante un simulacro, es muy importante localizar una zona segura. Debes identificar los espacios más robustos de tu entorno, como columnas y muros de carga, y mantenerte alejado de ventanas, repisas y objetos que puedan caer. En lugares públicos y centros laborales, es recomendable seguir la señalización oficial que indica las 'Zonas Seguras en Casos de Sismo'.

Esta orientación es clave para garantizar la protección de quienes se encuentren en el lugar ante un eventual movimiento telúrico.

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