Universitario quiere dar el golpe con el fichaje de seleccionado peruano: "Interesa"

Sin margen de error. Universitario sabe que no puede volver a cometer errores si quiere pelear por el título de la Liga 1 2026. Ante el bajo nivel de algunos jugadores, los directivos empiezan a estudiar opciones en el mercado de pases. Hay nombres que son rumores, pero otros empiezan a sonar con fuerza y entusiasman a los hinchas.

Universitario interesado en seleccionado peruano

Mediante su cuenta de X, Gustavo Peralta informó que Adrián Quiroz interesa a Universitario de Deportes. El comunicador señaló que se realizaron las primeras consultas con Los Chankas por el volante nacional.

Adrián Quiroz interesa en Universitario, informó Gustavo Peralta.

Adrián Quiroz es una de las sorpresas de la Liga 1 2026 y, gracias a su gran nivel, se ganó un lugar en la lista de convocados de la selección peruana para la fecha FIFA de junio, en la que el equipo de Mano Menezes se enfrentará a España y Haití.

El volante, de 26 años, es hincha de Universitario, donde realizó las divisiones menores. En 2021 dejó el cuadro crema para encontrar regularidad y continuar creciendo como futbolista. Por ahora, es uno de los nombres que gusta en la 'U' y los hinchas piden su regreso.