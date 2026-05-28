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Universitario quiere dar el golpe con el fichaje de seleccionado peruano: "Interesa"

Universitario está interesado en contratar a un seleccionado peruano para el Torneo Clausura. Ya se contactó con el club dueño del pase del jugador.

Jesús Yupanqui
Universitario busca dar el golpe con el fichaje de seleccionado peruano.
Universitario busca dar el golpe con el fichaje de seleccionado peruano. | FOTO: FPF
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Sin margen de error. Universitario sabe que no puede volver a cometer errores si quiere pelear por el título de la Liga 1 2026. Ante el bajo nivel de algunos jugadores, los directivos empiezan a estudiar opciones en el mercado de pases. Hay nombres que son rumores, pero otros empiezan a sonar con fuerza y entusiasman a los hinchas.

Martín Pérez Guedes ha sido uno de los valuartes del tricampeonato de Universitario.

PUEDES VER: ¿Martín Pérez Guedes deja Universitario? Revelan la situación que atraviesa: "Todo consumado"

Universitario interesado en seleccionado peruano

Mediante su cuenta de X, Gustavo Peralta informó que Adrián Quiroz interesa a Universitario de Deportes. El comunicador señaló que se realizaron las primeras consultas con Los Chankas por el volante nacional.

Adrián Quiroz

Adrián Quiroz interesa en Universitario, informó Gustavo Peralta.

Adrián Quiroz es una de las sorpresas de la Liga 1 2026 y, gracias a su gran nivel, se ganó un lugar en la lista de convocados de la selección peruana para la fecha FIFA de junio, en la que el equipo de Mano Menezes se enfrentará a España y Haití.

El volante, de 26 años, es hincha de Universitario, donde realizó las divisiones menores. En 2021 dejó el cuadro crema para encontrar regularidad y continuar creciendo como futbolista. Por ahora, es uno de los nombres que gusta en la 'U' y los hinchas piden su regreso.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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