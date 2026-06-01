¡Atención! Recientemente, la actual gestión de Trump decidió anular una disposición presentada el 22 de mayo, la cual obligaba a los aspirantes a la residencia permanente, conocida como Green Card, a realizar el proceso desde sus países de origen. Esta información fue reportada por The New York Times. ¿Cuáles son las últimas actualizaciones?

Solicitantes de Green Card: ya no serán exigidos a regresar a sus países de origen para el trámite

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de las políticas migratorias en el país americano, comunicó el viernes 29 de mayo al diario neoyorquino en mención que la nueva medida no se implementará de manera general, sino que cada solicitud será analizada “caso por caso”.

Según la entidad americana, esta directriz actúa como un recordatorio para que los agentes ejerzan su poder discrecional al decidir si los solicitantes deben salir del país para realizar su trámite. En un comunicado dirigido a la AFP, el Departamento señaló que esta política simplemente “reitera la normativa y la legislación vigentes desde hace tiempo”.

Solicitantes de Green Card: ya no serán exigidos a regresar a sus países de origen para el trámite.

Asimismo, resaltó que no se espera que esta medida afecte en gran medida a los solicitantes altamente cualificados y a los profesionales talentosos que han respetado la ley. Por último, el Departamento reafirmó que Trump está priorizando una inmigración que beneficie a EE. UU. en aspectos culturales, sociales y financieros, al mismo tiempo que busca limitar la inmigración masiva proveniente de países en desarrollo que podría perjudicar al país y a sus ciudadanos.

¿Qué representa este anuncio?

Este anuncio marca un cambio significativo en la política de inmigración de EE. UU. Como se recuerda, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) habían precisado que, a partir de ahora, los extranjeros que se encuentren temporalmente en el país y deseen conseguir una Green Card tendrán que regresar a su nación de origen para realizar la solicitud, a menos que se presenten circunstancias excepcionales.

La decisión ha generado diversas reacciones entre los interesados y expertos en temas migratorios.