Hernán Barcos se sinceró tras marcharse de FC Cajamarca: "Alianza sabe..."
Hernán Barcos dejó oficialmente FC Cajamarca y verá donde continuar con su carrera en la Liga 1 2026. En medio de ello, le mandó mensaje a Alianza Lima.
Luego de un pésimo Torneo Apertura, FC Cajamarca no contará más con Hernán Barcos y el delantero argentino deberá buscar otro club para el resto de la Liga 1 2026. En ese sentido, en medio de rumores, el atacante le mandó un mensaje a Alianza Lima y emocionó a toda su hinchada.
Como sabemos, el 'Pirata' es ídolo absoluto en La Victoria gracias a sus goles que ayudaron a levantar dos trofeos nacionales. Por ello, ahora que lo andan vinculando con Sporting Cristal, decidió dedicarle unas declaraciones a los aficionados blanquiazules. Esto luego del partido entre ambas escuadras que culminó 1-1.
"Este fue mi último partido, ya lo hablé con la dirigencia. El hincha de Alianza sabe que le tengo cariño y respeto y eso no va cambiar nunca", precisó Hernán Barcos, dejando claro que le tiene un gran amor a Alianza Lima tras haber estado en el club cinco temporadas.
¿Dónde jugará Hernán Barcos?
Al delantero argentino también le preguntaron si fichará finalmente por Cristal, como se viene diciendo desde hace unas semanas, o continuará con su carrera profesional en otro club de la Liga 1 de cara al Torneo Clausura. Ante ello, respondió contundentemente.
"Tengo llamadas varias, no podría decirte a donde ni cómo, tengo varias llamadas y estoy esperando resolver mi situación acá y para después tomar una decisión. En estos días veré qué hacer", sentenció Hernán Barcos, con lo que quedó abierto su futuro.
