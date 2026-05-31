Hernán Barcos confirmó que deja FC Cajamarca y habló sobre Sporting Cristal: "Tengo llamadas"

Hernán Barcos confirmó que ante Alianza Lima fue su último partido defendiendo la camiseta de FC Cajamarca en la Liga 1. No obstante, parece que su futuro seguirá ligado al fútbol peruano, pues el delantero argentino nacionalizado peruano señaló que ha recibido muchas llamadas, entre ellas la de Sporting Cristal, club con el que se le asocia últimamente.

“No sé la situación de los demás, cada uno está hablando, intentando resolver su situación. Yo seguramente mañana resolveré la mía y fui feliz aquí seis meses y agradezco la oportunidad de unirme al club y a toda la gente de Cajamarca”, empezó declarando el goleador argentino en diálogo con L1 Max al término del encuentro.

Tras esto, Hernán Barcos confirmó que se va tranquilo y agradeció a todas las personas que lo ayudaron en el club: “Si, mas allá de todo, me quedo con lo bueno del club, con la predisposición de todos, de los trabajadores y sobre todo de la gente que hizo bien las cosas. Me voy tranquilo y con el deber hecho”.

Al ser consultado sobre si fue contactado por gente de Sporting Cristal, el Pirata dio a entender que sí lo llamaron del Rímac, pero no quiso confirmarlo: “Tengo llamadas varias, no podría decirte a donde ni cómo, tengo varias llamadas y estoy esperando resolver mi situación acá y para después tomar una decisión”. Finalmente, señaló que recién “en estos días veré qué hacer”.