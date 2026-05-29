- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Convocados de la selección peruana
- Programación Liga 1
- Fichajes Vóley
Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal, dio firme opinión ante posible llegada de Hernán Barcos: "Es un..."
El técnico de Sporting Cristal, Zé Ricardo, no calló cuando fue consultado sobre Hernán Barcos como flamante fichaje de los celestes para el Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal llegó a Lima luego de culminar su participación en la Copa Libertadores 2026. Los celestes consiguieron el boleto a la Sudamericana y ahora esperan reforzarse de la mejor manera para lo que resta de la temporada. Uno de los nombres que ha tomado fuerza es Hernán Barcos, por lo que el técnico Zé Ricardo no dudó en elogiar al experimentado delantero que hoy defiende a FC Cajamarca.
PUEDES VER: Selección peruana desconvocó a futbolista de Sporting Cristal para amistosos: "Queda desafectado"
Zé Ricardo dio firme opinión sobre Hernán Barcos
Si bien había desazón por caer ante Cerro Porteño en Paraguay, Zé Ricardo quiso cambiar el chip cuanto antes y enfocarse en salvar la permanencia con Sporting Cristal, así como en cumplir un gran papel en los playoffs de la Copa Sudamericana. Aparte de ello, fue consultado sobre la llegada de Hernán Barcos, por lo que se mantuvo sereno, pero con la convicción del tipo de profesional que es el 'Pirata'.
Si bien ahora no es momento de dar nombres hasta que se abra el libro de pases, el estratega brasileño fue sincero ante la prensa y valoró toda la trayectoria de Hernán Barcos. Eso sí, sabe que luego del partido ante Cienciano habrá una larga charla con la directiva para evaluar un número inexacto de fichajes.
"Ya probó a todos que es un gran jugador. Tiene una carrera brillante. No hay conversaciones conmigo por ese nombre, pero siempre que hablamos de jugadores grandes tenemos que tener mucho cuidado y evaluar bien. Después del juego ante Cienciano vamos a analizar todas las posibilidades", manifestó Zé Ricardo.
(VIDEO: Inka Digital TV)
Próximo partido de Sporting Cristal
El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Cienciano por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro fue programado para el domingo 31 de mayo a las 5.00 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90