Sporting Cristal jugará los playoffs de la Sudamericana

Partidos de hoy, viernes 29 de mayo: Programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán este viernes 29 de mayo. Hay acción en la Liga 1, Ligue 1, Liga chilena y Copa Ecuador.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se pueden realizar HOY viernes 29 de mayo.
La acción no se detiene este viernes 29 de mayo. Se inicia la última fecha del Torneo Apertura con el Atlético Grau vs. Moquegua. Además, es una jornada clave por los playoffs del descenso de la Ligue 1 con el Niza vs. Saint-Étienne. En Chile, Cobresal tendrá un duelo importante ante Ñublense.

Partidos por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
13:45Niza vs. Saint-ÉtienneESPN 4 y Disney Plus

Partidos por la Liga 1

HoraPartidoCanal
15:00Atlético Grau vs. MoqueguaL1 MAX y L1 Play

Partidos por la Liga 2

HoraPartidoCanal
15:00Santos vs. MinaLa Bicolor+

Partidos por la Liga de Bolivia

HoraPartidoCanal
14:00SA Bulo Bulo vs. GuabiráBet365

Partidos por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
17:00Cobresal vs. ÑublenseBet365
19:30U. de Concepción vs. U. la CaleraBet365

Partidos por la Copa Colombia

HorariosPartidosCanales
16:00Cúcuta vs. FortalezaBet365
18:00Leones vs. DIM
20:10Atlético FC vs. MillonariosBet365

Partidos por la Copa Ecuador

HorariosPartidosCanales
15:30Juventud Italiana vs. Técnico U.DGO
18:30Huaquillas FC vs. Leones del NorteDGO

Partidos amistosos

HoraPartidoCanal
10:30Irán vs. Gambia1xBet
11:00Andorra vs. Irak
11:00Sudáfrica vs. Nicaragua1xBet
13:30Bosnia s. Macedonia del Norte1xBet

Partidos por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
17:30Cerro Largo vs. CA CerroDisney Plus

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

