Partidos de hoy, viernes 29 de mayo: Programación, horarios y dónde ver
Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán este viernes 29 de mayo. Hay acción en la Liga 1, Ligue 1, Liga chilena y Copa Ecuador.
La acción no se detiene este viernes 29 de mayo. Se inicia la última fecha del Torneo Apertura con el Atlético Grau vs. Moquegua. Además, es una jornada clave por los playoffs del descenso de la Ligue 1 con el Niza vs. Saint-Étienne. En Chile, Cobresal tendrá un duelo importante ante Ñublense.
Partidos por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Niza vs. Saint-Étienne
|ESPN 4 y Disney Plus
Partidos por la Liga 1
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Atlético Grau vs. Moquegua
|L1 MAX y L1 Play
Partidos por la Liga 2
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Santos vs. Mina
|La Bicolor+
Partidos por la Liga de Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|SA Bulo Bulo vs. Guabirá
|Bet365
Partidos por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Cobresal vs. Ñublense
|Bet365
|19:30
|U. de Concepción vs. U. la Calera
|Bet365
Partidos por la Copa Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Cúcuta vs. Fortaleza
|Bet365
|18:00
|Leones vs. DIM
|—
|20:10
|Atlético FC vs. Millonarios
|Bet365
Partidos por la Copa Ecuador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Juventud Italiana vs. Técnico U.
|DGO
|18:30
|Huaquillas FC vs. Leones del Norte
|DGO
Partidos amistosos
|Hora
|Partido
|Canal
|10:30
|Irán vs. Gambia
|1xBet
|11:00
|Andorra vs. Irak
|11:00
|Sudáfrica vs. Nicaragua
|1xBet
|13:30
|Bosnia s. Macedonia del Norte
|1xBet
Partidos por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|17:30
|Cerro Largo vs. CA Cerro
|Disney Plus
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.
