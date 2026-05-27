Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante España y Haití
La posible lista de convocados que presentará Mano Menezes para los partidos amistosos que sostendrá la selección peruana por la fecha FIFA de junio ante España y Haití.
La selección peruana sigue trabajando para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Este jueves 28 de mayo, el entrenador nacional Mano Menezes presentará la lista de convocados para los amistosos ante España y Haití. El estratega brasileño estuvo observando atentamente los partidos del torneo local y a los jugadores que militan en el exterior. Su intención es encontrar un universo de talentos que pueda nutrir a la bicolor.
Posible lista de convocados de Perú
Arqueros
- Pedro Gallese (Deportivo Cali)
- Diego Enríquez (Sporting Cristal)
- Alejandro Duarte (Alianza Lima)
Defensas
- Alfonso Barco (HNK Rijeka - Croacia)
- César Inga (Universitario)
- Fabio Gruber (Núremberg de Alemania)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Marcos López (Copenhague de Dinamarca)
- Matías Zegarra (Melgar)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
Volantes
- Adrián Quiroz (Los Chankas)
- André Carrillo (Corinthians de Brasil)
- Erick Noriega (Gremio de Brasil)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jairo Vélez (Alianza Lima)
- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
- Jesús Pretell (LDU de Ecuador)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
Delanteros
- Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel)
- Alex Valera (Universitario)
- Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa)
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá)
¿Cuándo juegan Perú vs. España y a qué hora?
El amistoso entre Perú y España se realizará el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, en México. La Roja se alista para su cita en la Copa del Mundo.
La hora pactada del compromiso es a las 9.00 p. m. (en horario peruano, ecuatoriano y colombiano).
¿Cuándo juega Perú vs. Haití y a qué hora?
El partido amistoso entre Perú y Haití será este viernes 5 de junio en Nu Stadium, Florida, Estados Unidos. Este duelo empezará a las 7.00 p. m. (horario peruano, colombiano y ecuatoriano).
