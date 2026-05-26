Calendario de feriados de junio 2026 en Perú: revisa las fechas, qué se celebra y quiénes descansarán

Los feriados registrados en el calendario nacional permiten que los ciudadanos gocen de un merecido descanso y realicen actividades recreativas fuera de la jornada laboral. En este contexto y a menos de una semana de la llegada de junio, es importante que sepas que los días 7 y 29 son fechas libres de acuerdo a El Peruano.

¿Qué días son feriados nacionales en junio del 2026?

El mes de junio de 2026 tendrá dos feriados nacionales oficiales que aplican tanto para trabajadores del sector público como privado:

Domingo 7 de junio: Día de la Bandera y Batalla de Arica.

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Los feriados de junio 2026 celebran a Batalla de Arica, Día de la Bandera y el Día de San Pedro y San Pablo.

Es importante destacar que el domingo 7 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por lo que los peruanos y peruanas tienen una cita en las urnas de votación. La jornada electoral generaría que los ciudadanos no gocen de un día libre como en otras ocasiones debido al derecho que deben ejercer.

Por otro lado, estos feriados del 7 y 9 de junio se aplican tanto para trabajadores del sector público como privado a nivel nacional. Esto significa que los empleados tienen derecho a descanso remunerado obligatorio y, si laboran ese día sin descanso sustitutorio, deben recibir un pago adicional conforme a la ley laboral peruana.

Por otro lado, para el mes de junio 2026 existen feriados solo a nivel regional y que beneficia únicamente a la población de dichos sectores. Toma nota y conoce en qué días caen:

Jueves 18 de junio: Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali

Miércoles 24 de junio: Fiesta de San Juan

Feriado del 7 de junio: Día de la Bandera y Batalla de Arica

El 7 de junio es feriado nacional en Perú por la conmemoración del Día de la Bandera y la Batalla de Arica, una fecha histórica que rinde homenaje al valor y patriotismo de los soldados peruanos que participaron en el enfrentamiento ocurrido en 1880 durante la Guerra del Pacífico.

Esta jornada recuerda especialmente la heroica acción de Francisco Bolognesi, quien lideró la defensa del morro de Arica y se convirtió en uno de los símbolos más importantes del patriotismo peruano tras pronunciar la histórica frase: “Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho”.

Feriado del 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

El 29 de junio es feriado nacional en Perú por la celebración del Día de San Pedro y San Pablo, una festividad religiosa de gran importancia para la Iglesia Católica que homenajea a los apóstoles San Pedro y San Pablo, considerados pilares fundamentales del cristianismo. Esta fecha es especialmente significativa en las zonas costeras del país, donde pescadores y comunidades marítimas realizan procesiones, misas y actividades tradicionales en honor a San Pedro, reconocido como el patrono de los pescadores.